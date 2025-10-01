« Elle n’a plus l’âge » : à 56 ans, Mariah Carey critiquée pour son short « trop court »

Mariah Carey a beau être une légende de la musique et afficher une confiance en elle inébranlable, ses choix vestimentaires continuent de diviser. Aperçue récemment à New York, l’auteure-compositrice-interprète, productrice et actrice américaine de 56 ans a été photographiée en short noir scintillant. Si beaucoup saluent son style glamour, d’autres internautes se sont empressés de la critiquer, jugeant sa tenue « inadaptée à son âge ».

Une apparition remarquée à New York

De sortie au restaurant Nobu, très prisé des célébrités, Mariah Carey est apparue radieuse. Elle portait un short noir étincelant associé à des collants pailletés, un haut ajusté et une veste en cuir cintrée. Elle avait complété son look avec des bottines signées Louboutin et de grandes lunettes noires. Fidèle à son image de diva, elle a salué les photographes avec un large sourire.

Les critiques en ligne

Les images publiées par la presse n’ont pas fait l’unanimité. Sur les réseaux sociaux, certains internautes ont jugé son short « trop court » et pointé du doigt sa silhouette. « Elle n’a plus l’âge pour porter ça », pouvait-on lire. D’autres commentaires l’ont qualifiée de « trop ronde » pour ce type de tenue, allant jusqu’à dire que « ses jambes paraissaient lourdes ».

Des fans au rendez-vous pour la défendre

Heureusement, de nombreux fans ont pris la défense de la chanteuse. Certains rappellent que Mariah Carey a toujours revendiqué son goût pour les tenues glamour et n’a jamais eu peur d’affirmer son style. « Elle est magnifique et inspirante, peu importe ce qu’elle porte », a écrit une fan. Un autre ajoute : « À 56 ans, elle prouve qu’on peut s’habiller comme on veut et rester une icône ».

Une fois de plus, Mariah Carey démontre ainsi que la mode n’a pas d’âge. Son apparition est non seulement un rappel de son statut d’icône, mais aussi une invitation à s’affirmer librement, malgré les critiques.