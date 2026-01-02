Sur le sable chaud, Heidi Klum fait sensation pour le Nouvel An

Heidi Klum a célébré le passage en 2026 à St. Barts, sur la plage de Nikki Beach, où le DJ Diplo a assuré un set exclusif. La mannequin, animatrice et actrice germano-américaine y a partagé plusieurs photos et vidéos de son réveillon, posant en tenue de bain sur le sable blanc.

Fêtes tropicales avec son mari et amis

Heidi Klum est arrivée avec son mari Tom Kaulitz. Les clichés montrent le couple marchant main dans la main sur la plage, profitant du soleil couchant. Elle portait un bas marron, casquette blanche et lunettes de soleil. Plus tard, elle est apparue dans l’eau et sur le rivage, accompagnée de Tom. Des amis les rejoignaient, dont le photographe Antoine Verglas. Les publications capturent des moments de baignade, promenades et détente au bord de l’eau.

Réactions enthousiastes des fans

Les posts d’Heidi Klum ont recueilli des milliers de likes. Les commentaires des abonnés saluent son énergie festive : « Tu es incroyable ! » ou encore « Profite bien ! », avec de nombreux émojis de cœurs et de palmiers. Les fans apprécient visiblement ses partages spontanés de ce réveillon tropical.

Entre soleil, sable fin et ambiance festive, Heidi Klum a une nouvelle fois prouvé son sens du glamour et de la célébration. Ce Nouvel An 2026 à St. Barts, partagé entre amour, amitié et musique, illustre parfaitement son art de savourer l’instant présent. Nikki Beach St. Barts a accueilli d’autres célébrités pour ce Nouvel An, confirmant le lieu comme spot prisé des Fêtes de fin d’année.