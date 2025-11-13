À 50 ans, Eva Longoria passe aux cheveux courts !

Eva Longoria, la star de la série « Desperate Housewives », affiche un tout nouveau look capillaire : un carré chic et moderne. Sa transformation capillaire a rapidement enflammé les réseaux sociaux, où ses fans saluent « un changement à la fois élégant et inspirant ».

Un carré signé Ken Paves

L’actrice et mannequin américaine a surpris ses fans sur Instagram avec une série de clichés pris sur un rooftop à Madrid. Exit la longue chevelure brune et brillante qui a fait sa signature : Eva opte désormais pour un carré court, presque mouillé, à l’effet ultra moderne. Ce changement capillaire est signé Ken Paves, ami et coiffeur de longue date d’Eva Longoria, connu pour ses collaborations avec les plus grandes célébrités. La coupe, composée de mèches effilées et d’un fini « wet look » maîtrisé, allie fraîcheur et sophistication.

La tendance du « bob » règne encore

Eva Longoria a accompagné ce nouveau look capillaire d’une silhouette monochrome composée d’un body noir sans manches, d’un blazer structuré assorti et d’une jupe en tulle noire vaporeuse. Pour sublimer l’ensemble, elle a opté pour des accessoires dorés et des escarpins. Résultat : un contraste parfait entre « rigueur » et glamour.

En adoptant ce carré court, Eva Longoria prouve ainsi une fois de plus que l’âge n’est jamais un frein à l’audace et au style. Entre modernité et élégance, sa transformation capillaire s’impose comme une véritable source d’inspiration pour toutes celles qui souhaitent oser le changement tout en restant fidèles à leur charme naturel.