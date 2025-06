À 60 ans, Monica Bellucci en robe noire aussi audacieuse qu’élégante

Monica Bellucci continue de fasciner le monde de la mode et du cinéma par son élégance intemporelle. Lors du festival du film de Taormine, l’actrice italienne a une fois de plus prouvé que l’audace et le raffinement n’ont pas d’âge.

Une apparition qui fait sensation

Sur le tapis rouge de Taormine, Monica Bellucci a attiré tous les regards en arrivant main dans la main avec Tim Burton. Le couple, complice, a multiplié les gestes tendres sous les flashs des photographes, incarnant le glamour et la passion du cinéma international.

La robe noire, symbole d’audace et d’élégance

Pour cette soirée d’exception, Monica Bellucci avait opté pour une robe noire en dentelle transparente. Cette création mettait en valeur sa silhouette, jouant sur la subtilité entre transparence et sophistication. Les manches, le décolleté et les jambes étaient recouverts d’une fine dentelle, révélant juste ce qu’il faut pour sublimer son corps.

Une icône de style à 60 ans

Cheveux bruns détachés, frange rideau et allure assurée, Monica Bellucci a prouvé qu’à 60 ans, elle reste une référence de confiance et de style. Sa tenue, associée à une pochette noire en cuir, a séduit par son équilibre parfait entre modernité et classicisme.

Une consécration pour sa carrière

Au-delà de sa tenue, Monica Bellucci a été honorée d’un Prix Spécial International, récompensant l’ensemble de sa carrière. Dans une interview, elle a confié à propos de Tim Burton : « Ce que je peux dire… c’est que je suis très heureuse d’avoir rencontré l’homme, tout d’abord. C’est une de ces rencontres qui arrivent rarement dans une vie… Je connais l’homme, je l’aime, et maintenant je vais rencontrer le réalisateur, c’est une autre aventure qui commence. Moi, j’aime Tim. Et je respecte énormément Tim Burton ».

Par son audace et sa grâce, Monica Bellucci confirme que l’âge n’est qu’un chiffre et que l’élégance, elle, ne connaît aucune limite. Sa robe noire lors de ce festival restera un symbole fort de confiance, de féminité et de modernité.