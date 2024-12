Découvrez la carte de vœux inédite d’Harry et Meghan en famille !

Les Sussex ouvrent une petite fenêtre sur leur vie privée. Le 16 décembre 2024, le prince Harry et Meghan Markle ont partagé leur traditionnelle carte de vœux annuelle, marquée par une rare photo de leurs enfants, Archie (5 ans) et Lilibet (3 ans). Les clichés, soigneusement sélectionnés pour illustrer les moments marquants de leur année, révèlent un tendre portrait familial capturé au cœur de leur villa de Montecito, en Californie.

Un tendre cliché familial capturé

Sur une image, Archie et Lilibet apparaissent de dos, courant vers leurs parents avec enthousiasme. Même si leurs visages restent invisibles, un détail saute aux yeux : leurs cheveux roux, hérités de leur père, le prince Harry. Un contraste charmant relevé par Harry lui-même en octobre dernier, lors des WellChild Awards, où il avait plaisanté sur l’épaisseur des cheveux de ses enfants, attribuée à Meghan Markle.

What a beautiful and happy family 🥰🥹 Lilibet is almost as tall as Archie! pic.twitter.com/l6VjHeuKzU — DEE 🏆🏆🏆🏆🏆 (@duchessofpoms) December 16, 2024



La scène respire la sérénité avec, en toile de fond, les trois chiens adorés de la famille : le labrador noir Pula et les beagles Guy et Mamma Mia. Le dernier, sauvé par le couple en 2022, complète ce tableau intime d’une famille éloignée des projecteurs royaux.

Un message pour les fêtes de fin d’année

La carte s’accompagne d’un message sobre mais bienveillant : « Au nom du bureau du prince Harry et de Meghan, duc et duchesse de Sussex. Archewell Productions et Archewell Foundations. Nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes de fin d’année et une joyeuse nouvelle année ». Si la carte dégage un sentiment de calme, 2024 n’a pas été de tout repos pour Harry et Meghan. Leur carte de vœux revient notamment sur leurs voyages marquants au Nigeria et en Colombie, symboles de leurs engagements humanitaires. Pourtant, ces apparitions soudées n’ont pas suffi à apaiser les rumeurs persistantes de tensions conjugales. Les sorties en solo du duc et de la duchesse ces derniers mois ont alimenté les spéculations sur un éventuel éloignement.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Meghan Markle (@meghan.markle.official)

Malgré tout, ce moment intime partagé avec leurs admirateur·rice·s montre une famille résolument tournée vers l’avenir, soudée par des liens simples mais solides. La carte de vœux des Sussex, comme chaque année, semble rappeler leur choix de vie : loin des traditions royales, mais au plus près de l’essentiel.