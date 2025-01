À 66 ans, cette chanteuse très célèbre se dévoile sans maquillage

Icône intemporelle de la pop, Madonna continue de captiver l’attention, que ce soit par ses choix artistiques, ses looks ou ses prises de parole engagées. Mais cette fois, la chanteuse a surpris ses 20 millions de followers sur Instagram en publiant en story une photo d’elle sans maquillage, un geste rare qui a immédiatement déclenché une vague de réactions.

Un selfie au naturel qui fait sensation

Le 28 janvier dernier, Madonna a partagé en story un cliché inédit d’elle, dévoilant son visage sans artifices, accompagné d’une simple légende :« Le soleil brûlant du lundi ». Sur cette photo, la lumière douce met en valeur sa peau naturelle, contrastant avec son image habituelle ultra-glamour et sophistiquée. Si Madonna est connue pour ses mises en beauté spectaculaires et ses looks travaillés, cette publication marque une pause dans son univers visuel, laissant entrevoir une version plus authentique d’elle-même.

📸| Nova atualização da Madonna em seu instagram story. pic.twitter.com/vuUH9t6lvc — Império Madonna 🇧🇷 (@imperioMadonna_) January 27, 2025

Une avalanche de réactions entre admiration et scepticisme

Dès sa publication, le cliché a suscité de nombreuses réactions. Beaucoup de fans ont félicité la chanteuse pour son audace, voyant ce geste comme une acceptation du temps qui passe et une célébration de la beauté sous toutes ses formes. Mais d’autres ont exprimé leur scepticisme quant à l’authenticité de la photo, soulignant l’éventuelle utilisation de filtres ou de retouches.

Un débat qui s’inscrit dans une tendance plus large où les célébrités sont scrutées dès qu’elles affichent un visage plus naturel. Pourquoi devrait-on toujours justifier l’apparence d’une femme, qu’elle soit maquillée ou non, célèbre ou anonyme ? Se dévoiler au naturel à 20, 40 ou 66 ans est un acte aussi légitime que de choisir de se maquiller. C’est une liberté qui ne devrait pas être sujette à jugement. L’authenticité n’a pas d’âge et peut même être une forme de revendication contre les injonctions à la « jeunesse éternelle ». Plutôt que de critiquer ou commenter, il serait temps d’accepter le vieillissement comme une étape normale et précieuse de la vie.

Madonna, toujours une icône, peu importe l’image qu’elle choisit d’afficher

Depuis quelques années, Madonna divise sur son rapport à l’image. Longtemps critiquée pour ses interventions esthétiques, elle prouve aujourd’hui qu’elle est visiblement prête à briser les codes et à apparaître sous un jour nouveau. Cette publication, qu’elle soit totalement naturelle ou légèrement retouchée, illustre une chose : Madonna reste maîtresse de son image et continue, à 66 ans, de provoquer, inspirer et questionner les normes de la beauté et du vieillissement.

Alors, simple photo ou vrai message d’acceptation de soi ? Une chose est sûre, la reine de la pop n’a pas fini de faire parler d’elle.