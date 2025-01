Cette tendance de chirurgie esthétique fait fureur chez les supporters de Trump

Une nouvelle mode esthétique fait parler d’elle aux États-Unis : la « Mar-A-Lago Face », un standard de beauté inspiré de l’entourage de Donald Trump et de sa luxueuse résidence en Floride. Teint ultra-hâlé, pommettes remontées, peau lissée et lèvres volumineuses, cette esthétique hyper standardisée semble séduire de plus en plus de figures du camp républicain.

Un look signature dans le cercle Trump

Comme l’explique le média Marianne et à l’image des murs dorés de Mar-a-Lago, la célèbre demeure de Donald Trump située à Palm Beach (Floride), cette tendance repose sur une apparence « luxueuse et artificielle », souvent obtenue grâce à des injections de botox, des fillers et d’autres interventions chirurgicales.

La presse américaine a pointé du doigt l’uniformisation des visages dans l’entourage de l’ex-président, où l’on retrouve de nombreuses figures publiques au physique transformé. Parmi les adeptes de cette nouvelle « image de marque » :

Lara Trump, épouse d’Eric Trump, qui arbore désormais un look ultra-lissé, des lèvres plus pulpeuses et un teint toujours plus bronzé, alimentant ainsi son compte Instagram de clichés soignés.

Kimberly Guilfoyle, ancienne présentatrice de Fox News et ex-compagne de Donald Trump Jr., dont la transformation physique a également attiré l’attention des médias.

Kristi Noem, ex-gouverneure du Dakota du Sud, autre figure en vogue dans le camp républicain, qui affiche une apparence lisse et figée qui s’inscrit parfaitement dans cette tendance.

Et ce phénomène ne se limite pas aux femmes : même certains hommes de la sphère trumpiste, comme Matt Gaetz, ancien élu de Floride, semblent avoir succombé à l’appel du bistouri.

Un nouveau critère pour graviter dans l’administration Trump ?

Au-delà de l’aspect esthétique, certains observateurs notent que cette transformation physique pourrait jouer un rôle dans l’ascension politique de certaines figures proches de Donald Trump. Comme si adopter la « Mar-A-Lago Face » devenait un moyen de s’intégrer dans le cercle restreint de l’ex-président. Cette mode soulève des interrogations : cette esthétique devient-elle un atout dans le clan républicain, au même titre que l’idéologie politique ?

Quoi qu’il en soit, cette tendance controversée continue de faire parler d’elle, tant pour son aspect esthétique que pour ce qu’elle reflète de l’image que Donald Trump et son entourage souhaitent incarner. Une vision de la beauté qui, à l’instar de « Make America Great Again », semble vouloir imposer ses propres codes.