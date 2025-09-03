L’actrice Amanda Seyfried craque après une ovation historique

Le 1er septembre 2025 restera gravé dans la mémoire du public de la Mostra de Venise. À l’issue de la projection du film « The Testament of Ann Lee », Amanda Seyfried n’a pu contenir son émotion. L’actrice américaine a littéralement fondu en larmes devant les 15 minutes d’ovation debout, la plus longue salve d’applaudissements de l’édition 2025 du festival – un record qui surpasse même les 13 minutes accordées à « Frankenstein » de Guillermo del Toro 2 jours plus tôt.

Une performance bouleversante saluée avec ferveur

L’instant, capté en vidéo par plusieurs médias présents sur place, montre Amanda Seyfried debout aux côtés de l’équipe du film, le regard embué de larmes, profondément touchée par la réception du public. Ce moment d’intense émotion, partagé avec la réalisatrice Mona Fastvold, vient couronner un projet aussi audacieux qu’engagé.

Ce n’est pas la première fois qu’un film provoque des réactions fortes à la Mostra, mais la puissance de cette ovation tient autant à la performance de l’actrice qu’à la portée symbolique du film présenté.

Amanda Seyfried breaks into tears during the triumphant 15-minute standing ovation for ‘THE TESTAMENT OF ANN LEE’ in Venice. pic.twitter.com/RVazIpDxTS — Film Updates (@FilmUpdates) September 1, 2025

« The Testament of Ann Lee » : une figure oubliée remise en lumière

Le film, mis en scène par Mona Fastvold et coécrit avec Brady Corbet, retrace la vie d’Ann Lee, fondatrice des Shakers, un mouvement religieux radical né à la fin du XVIIIe siècle. Le synopsis officiel décrit le film comme « une fable spéculative inspirée de cette figure historique, peu connue du grand public mais profondément marquante dans l’histoire spirituelle des États-Unis ».

À l’écran, Amanda Seyfried incarne une Ann Lee tour à tour lumineuse, troublante, habitée. Un rôle intense, à la frontière entre l’humain et le mystique, qui mêle chant, transe et rituels corporels. La mise en scène sublime ces états de grâce dans une esthétique proche de la peinture vivante, portée par une bande-son envoûtante.

Une expérience de liberté totale pour l’actrice

Lors de la conférence de presse qui a précédé la projection, Amanda Seyfried s’est livrée avec franchise sur ce rôle hors norme. « Je n’ai jamais été aussi libre sur un tournage. Il n’y avait aucun filet, aucune retenue », a-t-elle expliqué, évoquant son travail avec Mona Fastvold comme « un saut artistique dans l’inconnu ». « Le seul risque, c’était de ne pas aller assez loin. Mona m’a donné cette liberté rare, celle de faire les sons les plus fous, d’explorer, de plonger ».

Cette liberté, on la ressent dans chaque plan du film. Et pour l’actrice Amanda Seyfried, cette immersion totale a aussi représenté un défi personnel. Elle confie avoir douté de sa légitimité à incarner une telle figure : « Je disais à Mona : ‘Tu n’es pas obligée de me choisir’. J’avais peur de ne pas être à la hauteur, mais elle croyait en moi. Et alors, j’y ai cru aussi ».

Amanda Seyfried in Venice today pic.twitter.com/uWEcfM7xXi — linda (@itgirlbackup) September 1, 2025

Un choix de casting puissant

De son côté, la réalisatrice Mona Fastvold a justifié son choix d’une manière touchante et lucide : « Amanda a cette puissance. Elle est forte, douce, un peu folle – au bon sens du terme. Elle peut tout explorer : la tendresse, la force, la fragilité, la foi, le doute. Elle était prête ». Mona Fastvold, 39 ans elle aussi, connaît bien les performances de l’actrice Amanda Seyfried et a vu en elle une possibilité d’aller encore plus loin, de faire émerger une « vérité primitive et émotionnelle » essentielle à la narration du film.

Une œuvre ambitieuse dans un festival engagé

« The Testament of Ann Lee » s’inscrit dans une programmation vénitienne marquée cette année par des récits féminins puissants, souvent portés par des réalisatrices et scénaristes indépendantes. La démarche de la réalisatrice Mona Fastvold – qui avait déjà été remarquée pour « The World to Come » – résonne particulièrement dans ce contexte : celle de rendre visible une femme visionnaire, chef spirituelle dans un monde d’hommes, et d’en faire le cœur vibrant d’un récit cinématographique contemporain.

Aux côtés d’Amanda Seyfried, le casting inclut notamment Thomasin McKenzie, Stacy Martin, Lewis Pullman, Christopher Abbott et Viola Prettejohn. Tous étaient présents pour cette première mondiale, partagés entre émotion et gratitude.

Avec « The Testament of Ann Lee », Amanda Seyfried offre ainsi bien plus qu’une performance magistrale : elle donne corps à une femme oubliée de l’histoire, avec une intensité rare. Et si l’émotion l’a submergée à Venise, c’est peut-être parce qu’elle savait qu’elle venait de franchir un cap. Un de ces rôles qui marquent une carrière, et qui, à travers l’écran, touchent aussi le cœur du public.