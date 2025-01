Cette actrice confie avoir reçu, sans son consentement, une chirurgie très intime

Le 14 janvier 2025 a marqué la sortie du livre de Brooke Shields, intitulé « Brooke Shields is not allowed to get old : Thoughts on ageing as a woman » (« Brooke Shields n’a pas le droit de vieillir : réflexion sur le vieillissement en tant que femme »). À 59 ans, l’actrice emblématique s’attaque avec courage à des sujets souvent jugés tabous, tels que le vieillissement, la maternité et le droit des femmes à disposer de leur corps. Dans une volonté de transparence, elle y partage un épisode bouleversant survenu dans sa vie, qui illustre les pressions exercées sur les femmes quant à leur apparence et leur santé.

Une intervention non consentie : « une invasion »

Brooke Shields raconte qu’à l’approche de ses 40 ans, elle a vécu une expérience médicale traumatisante. Souffrant d’irritations fréquentes, elle avait opté pour une procédure chirurgicale visant à corriger une gêne physique. Mais à son réveil, elle découvre que son chirurgien a pris la liberté de réaliser une intervention supplémentaire sur ses parties intimes, sans son consentement préalable.

Lors d’un entretien accordé à Us Weekly, le 8 janvier, Brooke Shields a confié avoir vécu cet acte comme une violation de sa confiance et de son intégrité. « C’était une telle invasion », explique-t-elle. L’actrice admet que cet événement l’a profondément marquée, tant physiquement qu’émotionnellement, et qu’elle a longtemps hésité avant de s’exprimer sur le sujet.

Briser le silence pour changer les mentalités

Dans ses mémoires, Brooke Shields revient sur la difficulté de parler de ces expériences intimes. « Je mentirais si je disais que je n’ai pas eu honte de partager ces informations très personnelles », confie-t-elle. Pourtant, elle estime que ces sujets doivent être abordés pour remettre en question la manière dont la société et le milieu médical traitent les préoccupations des femmes.

Elle espère que son témoignage incitera d’autres femmes à se sentir entendues et respectées dans leurs choix concernant leur corps. « Si nous voulons changer notre façon d’aborder et de parler de la santé des femmes, nous devons oser discuter de ces réalités parfois gênantes mais bien présentes », explique-t-elle avec conviction.

Une réflexion sur le vieillissement et la pression sociétale

Brooke Shields élargit cette réflexion en abordant la pression imposée aux femmes pour rester éternellement jeunes. À travers ses mémoires, elle interroge les attentes irréalistes placées sur elles, notamment dans l’industrie du divertissement, où la jeunesse semble souvent être perçue comme un impératif. Son ouvrage se veut un appel à embrasser les différentes étapes de la vie avec authenticité, et à revendiquer le droit de vieillir sans honte ni justification.

Une prise de parole libératrice

En partageant son expérience, Brooke Shields utilise sa voix pour contribuer à un dialogue plus ouvert sur la santé et les droits des femmes. À 59 ans, elle démontre une fois de plus qu’elle est bien plus qu’une actrice emblématique : elle est aussi une femme déterminée à faire bouger les lignes.

Avec « Brooke Shields is not allowed to get old », Brooke Shields offre un livre puissant et nécessaire qui célèbre la résilience, le courage et l’importance de revendiquer le contrôle sur sa propre vie.