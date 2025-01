5 anecdotes méconnues sur Kim Ju-ae, la fille du Président Nord Coréen

La vie de Kim Ju-ae, fille du leader nord-coréen Kim Jong-un, est enveloppée de mystère. Bien que peu d’informations officielles soient disponibles, sa présence récente à des événements publics a suscité beaucoup de curiosité. Voici 5 anecdotes surprenantes sur cette jeune figure énigmatique.

1. Un début dans l’ombre, révélé par Dennis Rodman

Kim Ju-ae serait née aux alentours de 2013, bien que la date exacte reste un secret d’État. Sa naissance n’a pas été annoncée officiellement, mais c’est grâce à Dennis Rodman, ancien joueur de basketball américain, que le monde a appris son existence. Après une visite à Pyongyang, il a confié dans une interview qu’il avait tenu « le bébé de Kim Jong-un dans ses bras » et qu’elle s’appelait Ju-ae. Ses premières apparitions publiques n’ont eu lieu que près de dix ans après sa naissance, ce qui est plutôt rare pour un membre de cette famille influente.

2. Une première apparition officielle en 2022

Kim Ju-ae n’a été vue publiquement pour la première fois qu’en novembre 2022, lorsqu’elle a assisté au tir d’essai du missile balistique Hwasong-17, le plus puissant de la Corée du Nord. Elle est apparue aux côtés de son père, un moment soigneusement orchestré par les médias d’État, qui l’ont qualifiée de « plus aimée et respectée ». Sa présence lors d’un événement militaire de cette importance a alimenté les spéculations sur son rôle potentiel dans l’avenir politique du pays.

3. Une héritière en devenir ?

Depuis ses apparitions médiatisées, beaucoup spéculent sur le fait que Kim Ju-ae pourrait être la prochaine dirigeante de la Corée du Nord. Si cela venait à se confirmer, elle serait la première femme à prendre les rênes de ce pays ultra-patriarcal. Toutefois, il est également possible que cette mise en lumière ne soit qu’un écran de fumée. Certains experts pensent que Kim Jong-un pourrait simplement utiliser sa fille pour affirmer son pouvoir, sans intention réelle de la préparer au leadership.

4. Un style qui inspire… et dérange

Kim Ju-ae est également remarquée pour son style vestimentaire et sa coiffure. Elle a popularisé une coupe de cheveux appelée « rooster hairstyle », un style mi-haut mi-bas avec une frange couvrant légèrement le front. D’après Radio Free Asia, ce look, ainsi que ses vêtements légèrement translucides, semble avoir inspiré certains habitants, mais les autorités nord-coréennes ont rapidement interdit ces tendances pour le reste de la population. Des vidéos éducatives auraient même été diffusées pour dissuader les citoyens d’imiter l’apparence de Kim Ju-ae.

5. Une figure toujours mystérieuse

Bien qu’elle ait été présentée comme une enfant « aimée » et « respectée », la vie de Kim Ju-ae reste largement méconnue. L’agence de renseignement sud-coréenne rapporte que Kim Jong-un aurait trois enfants nés en 2010, 2013 et 2017, et que Kim Ju-ae serait la deuxième. Sa vie privée est soigneusement protégée par le régime, et peu d’informations fiables circulent sur son éducation ou ses activités quotidiennes.

Kim Ju-ae est peut-être jeune, mais elle est déjà sous les feux des projecteurs. Qu’elle devienne un jour la dirigeante de la Corée du Nord ou qu’elle reste simplement une figure symbolique, son rôle dans l’histoire reste à écrire. En attendant, chaque nouvelle information sur elle, même la plus anodine, est scrutée avec fascination par le monde entier. Alors, Ju-ae, future reine du Nord ? Seul l’avenir le dira…