L’actrice Lindsay Lohan adopte la jupe en cuir dans un look noir très remarqué

Léa Michel
@lindsaylohan / Instagram

L’actrice américaine Lindsay Lohan a fait une apparition très commentée à New York, à l’occasion de la présentation de la collection croisière 2027 Gucci. Elle a opté pour un total look en cuir noir, à la fois structuré et résolument moderne, qui a immédiatement attiré tous les regards.

Une silhouette deux pièces en cuir noir

Au cœur de cette apparition, une tenue deux pièces entièrement réalisée en cuir noir, à la coupe parfaitement ajustée. La pièce supérieure de la tenue évoque directement le vocabulaire du blouson motard : col montant, fermeture éclair centrale, lignes franches et structurées. Lindsay Lohan a opté pour une ouverture de la fermeture éclair haut placée, créant un décolleté en V profond qui dynamise l’ensemble et apporte une touche d’audace contenue.

En bas, la jupe ajustée en cuir s’impose comme l’autre pièce maîtresse du look. Sa coupe crayon, parfaitement épurée, est rehaussée d’une fente latérale haute remontant jusqu’à la cuisse, ponctuée d’une fermeture éclair décorative sur la hanche. L’équilibre entre rigueur et liberté de mouvement constitue ici toute la signature du look.

 

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Des accessoires soigneusement choisis

Lindsay Lohan a complété sa silhouette d’escarpins noirs à bout pointu, ornés de détails métalliques dorés qui reprennent un motif évoquant la sellerie équestre. Ces touches d’or se retrouvent dans le choix des bijoux : de longues boucles d’oreilles pendantes et un bracelet, qui apportent une chaleur subtile au noir absolu de la tenue. Un sac en cuir noir à finition crocodile complète l’ensemble avec un côté pratique et chic.

Une coiffure et une mise en beauté volontairement contrastées

Pour ne pas alourdir la rigueur visuelle du cuir noir, Lindsay Lohan a misé sur une coiffure tout en douceur : ses cheveux blonds, ondulés avec naturel, retombent librement sur ses épaules. Cette opposition entre la structure de la tenue et la fluidité de la chevelure crée un équilibre visuel particulièrement réussi, qui renforce l’impact du look sans en surcharger la lecture. Le maquillage, lui, demeure soigneusement épuré, avec un teint lumineux et un regard à peine souligné.

Une apparition en duo, élégante et discrète

Aux côtés de son mari Bader Shammas, dont elle partage la vie depuis leur mariage célébré en avril 2022, Lindsay Lohan a posé pour quelques clichés avant la présentation. Le couple, vêtu de noir de la tête aux pieds dans une parfaite harmonie, a offert l’image d’une complicité naturelle, ponctuée d’un moment de tendresse discret devant les photographes.

Cette apparition s’inscrit dans une trajectoire mode en pleine évolution pour Lindsay Lohan. Quelques jours plus tôt seulement, le 12 mai, elle avait fait sensation lors d’une autre soirée new-yorkaise dans une robe couture beige et noire, à la silhouette sculptée et ornée d’une longue traîne.

Avec ce look new-yorkais, Lindsay Lohan démontre ainsi qu’un total look monochrome peut être tout sauf monotone lorsqu’il est porté avec un sens aigu du détail. Plus qu’un simple vestiaire, c’est une posture stylistique qu’elle revendique : celle d’une élégance affirmée, contemporaine, qui n’a peur ni du noir absolu ni des accessoires précis.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
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