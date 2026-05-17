En robe rouge, Livvy Dunne confirme son influence au-delà du sport

Invitée de l’émission américaine « The Tonight Show », l’influenceuse américaine et ancienne gymnaste artistique Olivia Dunne (@livvydunne) a transformé une simple apparition télé en moment viral. Vêtue d’une mini-robe rouge cerise, elle a rejoué la course mythique de la série télévisée américaine « Alerte à Malibu » aux côtés de Jimmy Fallon, devançant largement l’animateur dans le cœur du public.

Une mini-robe rouge taillée pour la séquence

Pour son passage sur le plateau de Jimmy Fallon, Olivia Dunne (@livvydunne) portait une mini-robe moulante rouge cerise, dotée d’un décolleté carré. Une silhouette pensée pour capter la lumière des projecteurs, et qui prenait tout son sens dans le contexte de la séquence à venir. Le reste du look restait délibérément épuré : de petites créoles argentées en guise d’accessoires, une queue-de-cheval blonde nette, un maquillage minimaliste dans des tons chauds et une paire d’escarpins blancs à bout pointu pour finir la silhouette. Un parti pris qui laissait toute la place à la robe et à la mise en scène.

La course de « Alerte à Malibu » rejouée sur le plateau

Le clou de l’apparition résidait dans une référence très ciblée. Olivia Dunne et Jimmy Fallon se sont prêtés au jeu de la course iconique d' »Alerte à Malibu », ce sprint au ralenti devenu un véritable code visuel de la pop culture. L’animateur a opté pour une version comique, là où Olivia Dunne (@livvydunne) s’est engagée pleinement, transformant le clin d’œil télévisuel en séquence de mode improvisée.

L’allusion n’était pas anodine : l’apparition s’inscrit dans le contexte du reboot de la série télévisée américaine « Alerte à Malibu », projet dans lequel Olivia Dunne est attendue. Si elle ne portait pas le haut rouge emblématique du sauveteur sur le plateau, sa mini-robe assumait visuellement le même registre chromatique, dans une logique de teasing maîtrisée.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par The Tonight Show (@fallontonight)

Une séquence devenue virale en quelques heures

Postée sur le compte Instagram d’Olivia Dunne, la vidéo de l’apparition a rapidement accumulé les interactions. Au moment de la publication initiale par le média Mandatory, la séquence comptabilisait 76 200 likes, signe que la formule – robe statement, référence pop et alchimie avec l’hôte – a parfaitement fonctionné.

Les commentaires ont afflué dans la foulée, oscillant entre admiration pour le look et enthousiasme pour le rôle à venir. Certains internautes ont salué la performance, d’autres ont commenté la prestance d’Olivia Dunne (@livvydunne), plusieurs ont évoqué leur envie de « découvrir le reboot pour elle ».

Une influence qui s’étend au-delà du sport

Connue à l’origine pour son parcours en gymnastique universitaire, Olivia Dunne (@livvydunne) s’est progressivement imposée comme une figure de la pop culture américaine, dont l’agenda dépasse largement les compétitions. Cette séquence avec Jimmy Fallon illustre la trajectoire qu’elle est en train de tracer : celle d’une personnalité capable d’intégrer le casting d’un reboot très attendu, de tenir le rythme d’un plateau de late-night et d’imposer sa propre lecture mode au passage.

En quelques minutes de plateau, Olivia Dunne (@livvydunne) a ainsi réussi à transformer une mini-robe rouge en outil narratif, capable de teaser un projet à venir tout en générant une vague de réactions sur les réseaux sociaux. La séquence avec Jimmy Fallon démontre que l’influence de la jeune femme ne se mesure plus (seulement) à ses performances sportives, mais à sa capacité à orchestrer des moments culturels que le public attend, partage et commente.