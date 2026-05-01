« Un réseau de vieux garçons » : la chanteuse Alicia Keys dénonce les coulisses de l’industrie

La pianiste et chanteuse américaine Alicia Keys a plus de vingt-cinq ans de carrière, 17 Grammy Awards et 90 millions d’albums vendus. Autant dire qu’elle sait de quoi elle parle. Et ce qu’elle a dit au Times of London a immédiatement résonné bien au-delà du monde de la musique.

Les mots qui font mouche

Dans une récente interview accordée au Times of London, Alicia Keys a livré un constat cinglant sur l’industrie musicale : « Le monde de la musique devient un réseau de vieux garçons, et toutes les femmes incroyables qui travaillent comme ingénieures du son et productrices ne se voient pas ouvrir la porte ». Des mots directs, sans euphémisme, de la part d’une femme qui est simultanément autrice, compositrice, productrice et interprète depuis ses débuts.

2 % : le chiffre qui résume tout

Alicia Keys ne s’arrête pas au constat qualitatif, elle donne un chiffre : les femmes ne représentent que 2 % de l’ensemble du secteur musical. « Je suis productrice, et nous sommes là, à faire un boulot considérable, à cartonner – alors c’est choquant que ce nombre soit aussi petit », a-t-elle ajouté. Un pourcentage d’autant plus frappant que les artistes féminines n’ont jamais été aussi présentes au sommet des charts.

Des exécutifs qui prennent et ne donnent pas

Alicia Keys a également dénoncé l’opacité des coulisses : « Personne ne vous dit ces choses. Vous faites face à tous ces dirigeants et ces avocats qui adorent prendre leurs pourcentages et vous surfacturer, mais ils ne vous disent jamais : ‘Comment peut-on s’assurer que vous soyez là pour durer ?' ». Une critique qui pointe non seulement la sous-représentation des femmes, mais aussi l’absence de soutien structurel dans une industrie qui profite de leur talent sans investir dans leur longévité.

Ses chansons féministes : nées du doute, pas d’un manifeste

Interrogée sur les messages féministes qui traversent son œuvre, Alicia Keys a tenu à nuancer : « Je n’ai pas cherché à écrire des chansons à message féministe, et la plupart ont été écrites parce que je ne me sentais pas si forte, alors je devais me donner un coup de fouet pour continuer – mais c’est un fil conducteur dans mon travail ». Des titres comme « Girl on Fire » ou « Superwoman » ne seraient donc pas des manifestes, mais des thérapies personnelles devenues universelles.

« She Is the Music », la réponse concrète

Plutôt que de rester en colère, Alicia Keys a cofondé « She Is the Music », une association à but non lucratif qui facilite des sessions d’écriture, du mentorat et des opportunités éducatives pour les femmes dans la musique. En février 2026, l’organisation a tenu son deuxième événement annuel Women Sharing the Spotlight, lors duquel Alicia Keys a rendu hommage à la chanteuse de musique country américaine Megan Moroney et à son équipe entièrement féminine. « C’est une chose de frapper à une porte pour être admise ; c’en est une autre quand quelqu’un ouvre cette porte et dit : « Entrez et rejoignez-moi' », a-t-elle déclaré lors de la cérémonie.

IA, réseaux sociaux, propriété créative

Dans la même conversation, Alicia Keys a abordé la question de la propriété créative et de la pression que les artistes subissent dans un environnement numérique. Aux côtés de son partenaire le rappeur américain Swizz Beatz, elle explore de nouvelles façons de présenter l’art et la musique en dehors des systèmes traditionnels.

Elle a également reconnu le rôle croissant de l’intelligence artificielle et des réseaux sociaux, les décrivant comme « des outils qui peuvent autant soutenir qu’entraver l’expression artistique ». Elle a par ailleurs été nommée parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde par le magazine Time en 2026 pour ses efforts visant à transformer le fonctionnement de l’industrie musicale.

En résumé, avec vingt-cinq ans d’expérience, 17 Grammy Awards et un réseau entier de femmes à soutenir, Alicia Keys a choisi de nommer ce que beaucoup savent et peu disent. Les femmes ont le droit d’exister pleinement dans l’espace public comme dans la musique, d’y prendre toute leur place sans avoir à se justifier, à s’excuser ni à lutter sans cesse pour ce qui devrait leur revenir de droit.