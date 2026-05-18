Au Festival de Cannes, la mannequin Cara Delevingne s’impose dans un look « gothique »

Le tapis rouge du Festival de Cannes a accueilli, le 15 mai 2026, l’une des apparitions mode les plus marquantes de cette édition. Connue pour son sens affirmé du style, la mannequin et actrice britannique Cara Delevingne y a déployé une esthétique entièrement maîtrisée, du choix de la robe jusqu’au dernier détail de sa coiffure. Elle a livré une démonstration où chaque élément, des volants sculptés aux bijoux étincelants, participait d’une vision artistique cohérente, presque cinématographique.

Une silhouette noire entièrement sculptée

Pièce maîtresse de cette apparition sur les marches du Festival de Cannes, sa longue robe noire épousait parfaitement l’idée d’une élégance sombre et théâtrale. Issue d’une collection automne-hiver 2026, elle se distinguait par un travail de volants tridimensionnels qui ondulaient le long du tissu, telle une vague figée en plein mouvement. Loin d’un simple drapé, cette construction architecturale insufflait une dimension presque sculpturale à la pièce, transformant la silhouette de Cara Delevingne en une œuvre vivante qui se métamorphose au gré de chaque pas. Le tombé, soigneusement travaillé, accompagnait le mouvement sans jamais le contraindre.

Un dos ouvert et des découpes

Le dos entièrement ouvert de la robe en constituait l’un des partis pris les plus marquants. À l’avant, une découpe en forme de goutte d’eau descendait généreusement le long du buste de Cara Delevingne, jusqu’à hauteur des côtes. Cette ouverture, calibrée au millimètre, dialoguait avec des panneaux ajourés en tulle léger qui jouaient sur les contrastes entre opacité, mouvement et délicatesse.

Le résultat : une mise en scène où l’architecture du vêtement primait sur l’évidence, et où l’audace se lisait dans la précision de chaque ligne. Une encolure de type halter complétait l’ensemble, équilibrant la verticalité de la silhouette de Cara Delevingne.

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Une beauté volontairement « vampirique »

Pour accompagner cette robe pleine de caractère, Cara Delevingne a opté pour une mise en beauté affirmée. Sa chevelure brune a été coiffée en un chignon impeccablement tiré, libérant les lignes du visage. Sa bouche était peinte d’un rouge profond et intense, tandis qu’un trait d’eye-liner noir, savamment estompé, cernait son regard et lui conférait une intensité quasi théâtrale. Une beauté qui flirtait délibérément avec l’univers des héroïnes du film noir et du romantisme sombre.

Des bijoux comme touche d’éclat

Si la palette est restée résolument sombre, c’est par les accessoires que l’apparition de Cara Delevingne a gagné en lumière. Elle a en effet complété sa tenue d’une paire de longues boucles d’oreilles ornées de diamants imposants, dont les reflets attrapaient les flashs avec une élégance discrète. Ce contrepoint scintillant équilibrait la rigueur du noir et apportait une note précieuse à l’ensemble, sans jamais voler la vedette à l’architecture de la robe.

Avec cette apparition cannoise, Cara Delevingne signe ainsi l’une des silhouettes les plus identifiables du festival. Par la cohérence de ses choix et la finesse de leur exécution, elle démontre qu’un parti pris esthétique fort, lorsqu’il est mené jusqu’au bout, vaut mille effets spectaculaires.