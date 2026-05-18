La robe rouge de la mannequin Bella Hadid captive les internautes

La mannequin américaine Bella Hadid a suscité un fort engouement sur Instagram en repartageant une robe rouge à fente vertigineuse portée au Festival de Cannes, ravivant l’intérêt de ses abonnés.

Une rétrospective Instagram pour célébrer Cannes

Bella Hadid a profité de l’édition 2026 du Festival de Cannes (du 12 au 23 mai) pour proposer à sa communauté Instagram une véritable rétrospective de ses passages les plus marquants sur la Croisette. Elle a publié sur son compte un montage de ses looks préférés, accumulés au fil de 9 années de présence dans l’un des événements culturels les plus suivis au monde.

La légende, sobre mais éloquente, donne le ton : « Neuf ans de ma semaine préférée ». Cette publication confirme l’attachement particulier que la mannequin porte à ce rendez-vous prestigieux, dont elle s’est imposée comme l’une des figures les plus attendues au fil des saisons.

La robe rouge qui ne passe pas inaperçue

Parmi les nombreuses tenues compilées dans sa rétrospective, une pièce a particulièrement retenu l’attention des internautes : une robe longue rouge éclatant, à la coupe asymétrique mono-épaule. Le coloris flamboyant, taillé sur mesure pour les projecteurs cannois, fait écho à la tradition des tapis rouges du Festival. Bella Hadid avait fait sensation lors de cette apparition, donnant à cette tenue l’aura d’un instant iconique.

La robe se distingue d’abord par une fente latérale haute, qui remonte loin sur la cuisse et confère à l’ensemble un mouvement dynamique. À ces caractéristiques s’ajoutent plusieurs ouvertures découpées sur les côtés du tissu, qui jouent avec l’alternance entre zones nues et habillées. Au-delà des découpes, la structure même de la robe joue sur l’asymétrie pour créer un effet visuel marquant. Une seule épaule est habillée, dans une coupe nette qui dynamise la ligne du haut. Le tissu se prolonge ensuite jusqu’au sol dans une chute fluide, ponctuée par un travail de plissés froncés à la taille.

Des bijoux et des talons pour parfaire le tableau

Pour compléter cette mise en scène, Bella Hadid avait misé sur des accessoires sélectionnés avec soin. Ses oreilles étaient parées de pendants raffinés, son poignet d’un bracelet discret, et ses doigts portaient plusieurs bagues imposantes capables d’attirer le regard sans concurrencer la robe. L’ensemble était finalisé par une paire de talons hauts, choisis pour accompagner naturellement la fente latérale.

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Bella Hadid, habituée des marches de Cannes

Cette publication rappelle à quel point Bella Hadid est devenue l’une des figures incontournables du Festival de Cannes. Depuis ses premières apparitions sur la Croisette, elle s’est forgé une réputation d’icône mode, multipliant les tenues et les coups d’éclat. Ses passages successifs au Festival ont marqué les mémoires collectives, alimentant les rétrospectives des magazines de mode année après année. À chaque édition, ses tenues font l’objet d’une attention médiatique considérable et inspirent les rédactions internationales.

Une publication qui enflamme la Toile

Sans surprise, la rétrospective publiée par Bella Hadid a généré une vague immédiate de réactions sur les réseaux sociaux. Sous la publication, les commentaires se multiplient : abonnés admiratifs, autres mannequins louant son sens du style, internautes saluant la cohérence et l’audace de ses choix vestimentaires au fil des années. La robe rouge à fente vertigineuse cristallise à elle seule une bonne partie de l’enthousiasme suscité, beaucoup la désignant comme « l’un des plus beaux looks signés par la star sur la Croisette ».

En quelques clichés repartagés, Bella Hadid signe ainsi une nouvelle démonstration de son influence sur le monde de la mode. Sa robe rouge à fente vertigineuse, portée lors d’une précédente édition du Festival de Cannes, continue de cristalliser l’attention plusieurs saisons après son apparition initiale.