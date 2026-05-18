À 57 ans, Cate Blanchett s’impose dans une silhouette florale aux franges hypnotiques

Sur le tapis rouge du Festival de Cannes 2026 (du 12 au 23 mai), Cate Blanchett a livré l’une des apparitions les plus marquantes de cette 79e édition. À l’occasion de la projection du film « Garance », l’actrice australo-américaine a foulé les marches dans une robe noire ornée de broderies florales en relief et de franges. Une silhouette qui se déplaçait comme un tableau vivant, faisant dialoguer la mode et la peinture avec une rare élégance, et qui s’impose déjà comme l’un des moments stylistiques les plus commentés de l’édition.

Une robe à la croisée de la mode et de la peinture

La robe portée par Cate Blanchett trouve son inspiration directe dans une œuvre du peintre philippin Olan Ventura, connu pour ses compositions florales hyperréalistes et picturales. Sur un fond entièrement noir, l’ensemble du tissu se couvre de fleurs aux pétales rouges, roses et jaunes, brodés avec une telle minutie qu’ils semblent peints à la main sur la matière. Cet hommage textile à l’œuvre du peintre transforme la robe en véritable toile portée, témoignant d’un dialogue entre couture et beaux-arts, et inscrivant la pièce dans une démarche presque conceptuelle.

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Des broderies florales en relief

Ce qui fait la singularité de cette robe, c’est l’effet tridimensionnel des broderies. Chaque fleur paraît sortir du tissu comme si elle se nourrissait de sa propre lumière, créant un jeu de volumes saisissant. Le travail de point satin, particulièrement exigeant, confère aux pétales une brillance presque humide, à la manière d’une peinture fraîche figée dans la matière. Au-delà de la prouesse technique, ce parti pris transformait chaque déplacement de l’actrice en une véritable scénographie florale, où les motifs semblaient s’animer au gré de la lumière des projecteurs.

Des manches frangées au mouvement chorégraphié

Autre signature de cette pièce : ses longues manches recouvertes de franges qui tombaient jusqu’au sol. Au moindre mouvement de l’actrice, ces fils mouvants ondulaient, se balançaient et se recomposaient, créant un effet hypnotique qui prolongeait la vie de la robe au-delà de sa structure. À l’arrière des bras, de fins nœuds noirs venaient ponctuer l’ensemble, apportant un détail couture qui soulignait la rigueur du travail. Cette chorégraphie des matières a offert à la robe une dimension presque cinétique, à mi-chemin entre la pièce de couture et l’installation artistique.

Un dos ouvert et une silhouette sirène

Le dos entièrement ouvert a constitué un contrepoint apaisé à la richesse ornementale de la façade. À l’avant, l’encolure haute, traitée en col bénitier souple, libérait la zone du cou et structurait le buste. La jupe, taillée en sirène, épousait la silhouette de Cate Blanchett jusqu’aux genoux avant de se déployer en une finition tout aussi frangée que les manches. Les longues mèches semblaient jaillir du cœur de chaque fleur, comme si la robe se prolongeait elle-même hors de sa propre limite. Une construction qui a marié rigueur architecturale et mouvement organique.

Une beauté volontairement épurée

Pour ne pas concurrencer l’éclat de cette robe pleine de récit, Cate Blanchett a choisi une mise en beauté volontairement sobre. Sa chevelure blonde, coupée en carré, a été tirée en arrière dans un chignon discret et soigneusement structuré, qui dégageait entièrement son visage et laissait toute la lumière au vêtement. Le maquillage, lui, se limitait à un teint lumineux et à un regard à peine souligné, comme pour mieux laisser la robe occuper toute la scène.

La signature d’une icône du tapis rouge

Depuis de longues années, Cate Blanchett est saluée comme l’une des silhouettes les plus inspirées du tapis rouge international, attentive à chaque détail et attachée à des choix réfléchis et significatifs. La veille déjà, à l’occasion de la projection du film « Paper Tiger », elle s’était présentée dans une robe noire à coupe colonne, ornée d’un col à volants délicat, qui encadrait son visage à la manière d’une fleur dans son écrin. Ce sens de la mise en scène, cette manière de transformer chaque tenue en moment, signe une présence stylistique parmi les plus reconnaissables de Cannes.

Cate Blanchett offre ainsi, avec ce passage cannois du 17 mai, une démonstration éclatante de mode et de tenue. Sa robe, conçue comme une œuvre d’art portée, articule à la perfection sophistication technique, hommage pictural et élégance de la mise en scène. Une preuve, s’il en fallait encore une, que la mode peut être autre chose qu’un vêtement : un récit visuel.