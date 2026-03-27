« On m’a demandé de perdre du poids » : cette actrice révèle ce qu’on lui a imposé pour jouer un rôle culte

Léa Michel
Extrait de la série « La Petite Maison dans la prairie » (Little House on the Prairie)

L’actrice américaine Pamela Roylance a récemment partagé une expérience marquante liée à son audition pour la série culte « La Petite Maison dans la prairie ». Invitée dans un podcast animé par Patrick Labyorteaux, lui-même ancien acteur du programme, elle a évoqué les attentes physiques auxquelles elle a été confrontée au moment de postuler pour le rôle de Sarah Carter.

Un témoignage sur les standards de beauté à Hollywood

Selon son témoignage, Pamela Roylance aurait été encouragée à perdre du poids afin de correspondre davantage aux critères esthétiques attendus pour le personnage. Elle explique qu’on lui a dit : « Tu es douée et je veux que tu reviennes, mais tu es un peu trop grosse pour la prairie. Tu dois être un peu plus mince ». À l’époque, Pamela Roylance travaillait parallèlement dans une chocolaterie tout en poursuivant sa carrière d’actrice, espérant décrocher un rôle important. Elle explique que la perspective de participer à cette série représentait une opportunité majeure dans son parcours professionnel.

Un rôle marquant dans une série emblématique

Diffusée entre 1974 et 1983, « La Petite Maison dans la prairie » reste l’une des séries les plus populaires de la télévision américaine. Inspirée des romans de Laura Ingalls Wilder, la fiction retrace la vie d’une famille vivant dans le Midwest au XIXe siècle. Pamela Roylance rejoint le casting lors de la neuvième saison en incarnant Sarah Carter, un personnage introduit dans la phase finale de la série.

L’actrice explique avoir finalement accepté de modifier certains aspects de son apparence afin d’augmenter ses chances d’obtenir le rôle. Elle évoque notamment l’importance de cette opportunité, qu’elle considérait comme un objectif professionnel majeur. Le créateur et acteur Michael Landon, figure centrale du programme, aurait ensuite validé sa participation au projet.

Une réflexion sur les exigences de l’industrie

Le témoignage de Pamela Roylance met en lumière les standards esthétiques longtemps présents dans l’industrie du divertissement, en particulier pour les femmes. Aujourd’hui, ces sujets continuent d’alimenter les discussions autour de la représentation des corps à l’écran et de l’évolution des mentalités dans le secteur audiovisuel. De nombreuses personnalités évoquent désormais plus librement leur expérience, contribuant à une réflexion plus large sur la diversité et l’inclusion dans l’industrie.

Avec le recul, Pamela Roylance considère cette période comme une étape importante de sa carrière. Son rôle dans « La Petite Maison dans la prairie » lui a permis de participer à une œuvre devenue emblématique, tout en illustrant les réalités parfois exigeantes du milieu artistique. Ce témoignage rappelle les transformations progressives du secteur, où les critères de représentation font l’objet d’une attention croissante.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
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