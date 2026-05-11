Au bord de la piscine, Elizabeth Hurley affiche sa silhouette avec fierté

L’actrice, mannequin et productrice britannique Elizabeth Hurley a dernièrement partagé sur son compte Instagram une série de clichés solaires, allongée près de l’eau dans une tenue blanche à fines rayures noires. Surtout, elle en a profité pour glisser à ses millions d’abonnés une petite astuce photo, partagée avec humour et complicité. Une publication qui a immédiatement enflammé la Toile.

Des clichés solaires et complices

Sur les images, Elizabeth Hurley pose au soleil, lunettes teintées sur le nez, ses longs cheveux bruns flottant dans l’eau de la piscine. Sa tenue, blanche rayé de noir, vient de sa propre marque, Elizabeth Hurley Beach, qu’elle a fondée en 2005. Une ambiance détendue, naturelle, où l’actrice semble parfaitement à l’aise.

Comme à son habitude, Elizabeth Hurley accompagne sa publication d’une légende pleine d’humour. Et celle-ci s’adresse directement à ses abonnées : « Être prise en photo peut faire peur, alors voici mon astuce numéro un : ALLONGEZ-VOUS !! ». Elle poursuit avec malice : « Même sous une lumière de plafond horrible, ou avec un téléphone à la caméra impitoyable (ces photos ont été prises au téléphone, en plein soleil), si vous vous é-t-i-r-e-z bien et que vous portez des lunettes de soleil, vous serez très bien. Remerciez-moi plus tard 😉 ». Une astuce partagée comme on confierait une bonne adresse à une amie. Et qui rappelle qu’au-delà de la mode, Elizabeth Hurley aime jouer la carte de la complicité avec ses abonnées.

Au fond, nul besoin toutefois de chercher à paraître « plus mince » ou « différente » grâce à des astuces bien rodées : les photos les plus réussies sont souvent celles qui capturent un moment sincère. Le naturel, la spontanéité et une expression authentique restent ce qu’il y a de plus beau à montrer – bien loin des poses « parfaites » et des artifices calculés.

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Une publication qui fait l’unanimité

Sous le post, les réactions ont afflué. « Bénie soit la Reine », « Voyageuse dans le temps ! »… les fans n’ont pas tari d’éloges sur sa silhouette et sur son aisance naturelle devant l’objectif. Même son fils, Damian Hurley, 24 ans, a commenté la publication avec un enthousiasme touchant : « These are insane woah » (ces photos sont incroyables).

Elizabeth Hurley, suivie par plus de 3 millions d’abonnés sur Instagram, a déjà l’habitude de partager ce genre de conseils en toute simplicité. En juillet 2025, elle avait par exemple recommandé « d’éviter la lumière verticale du midi pour privilégier la douceur des levers et couchers de soleil pour les photos ». Une autre astuce que ses fans avaient visiblement adorée.

Avec ce simple carrousel, Elizabeth Hurley rappelle ainsi pourquoi elle est l’une des figures les plus appréciées de sa génération. Elle prouve avec naturel qu’on peut s’amuser, s’aimer, et partager qu’importe notre âge.