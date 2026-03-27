« Tu aurais pu être ma fille » : cette chanteuse se confie sur le tabou de la fausse couche

La parole autour des arrêts naturels de grossesse (fausses couches) reste encore largement marquée par le silence et l’invisibilisation. En partageant un texte intime, l’auteure-compositrice-interprète, actrice et animatrice de télévision française Élodie Frégé contribue à ouvrir un dialogue essentiel sur le deuil périnatal et la complexité du désir de maternité.

Une prise de parole intime dans l’émission « Piquantes ! »

Lors d’un passage dans l’émission « Piquantes ! » diffusée sur Téva, Élodie Frégé a partagé un texte personnel évoquant l’arrêt naturel de grossesse qu’elle a vécue. Intitulé « À toi, la fille que je n’ai pas eue », ce récit adopte la forme d’une lettre directe à l’enfant qu’elle imaginait accueillir.

Connue pour ses textes sensibles et son univers artistique introspectif, Élodie Frégé livre une réflexion sur ce que cette grossesse, bien que brève, a fait naître en elle. Elle évoque l’enfant qu’elle aurait pu connaître, imaginant ses goûts, sa personnalité et le lien qu’elles auraient pu construire. Sans entrer dans des détails médicaux, elle choisit une approche poétique pour exprimer le manque laissé par cette expérience. Elle décrit notamment la manière dont cette présence fugace a transformé sa perception d’elle-même et de son rapport à la maternité.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par téva (@lachaineteva)

Un témoignage qui met en lumière un sujet encore tabou

L’arrêt naturel de grossesse (fausse couche) demeure une expérience fréquente, mais encore peu abordée publiquement. Selon les données de l’Organisation mondiale de la santé, une grossesse sur plusieurs peut se terminer par une interruption spontanée, souvent au cours du premier trimestre. Pourtant, de nombreuses femmes témoignent du sentiment d’isolement qui peut accompagner cet événement.

En partageant ce texte, Élodie Frégé contribue à rendre visible une réalité vécue par de nombreuses personnes. Son témoignage souligne également la diversité des parcours liés à la maternité. Elle évoque notamment l’idée que ne pas exprimer explicitement un désir d’enfant ne signifie pas nécessairement une absence d’envie ou de projection.

Dans son récit, elle explique que l’indécision autour du désir d’être mère peut coexister avec l’ouverture à la possibilité d’une grossesse. Cette nuance met en lumière la pluralité des expériences et la difficulté de réduire la maternité à un projet figé ou à une évidence universelle.

Le rapport à la maternité, entre attentes sociales et vécu personnel

Avant cette prise de parole, Élodie Frégé avait déjà évoqué publiquement des questions liées à la santé des femmes, notamment l’endométriose, une maladie chronique longtemps sous-diagnostiquée. Ces différentes interventions s’inscrivent dans une démarche plus large visant à rendre visibles des expériences souvent minimisées ou peu médiatisées. Le témoignage de la chanteuse participe ainsi à une meilleure compréhension des enjeux liés à la santé reproductive et au vécu émotionnel qui peut accompagner certaines étapes de la vie.

En imaginant la personnalité de l’enfant qu’elle n’a pas connue, elle évoque la possibilité d’un lien symbolique qui continue d’exister malgré l’absence. Elle décrit notamment ce que cette grossesse a éveillé en elle, évoquant « une transformation intérieure durable ».

Briser le silence autour du deuil périnatal

Les témoignages publics de personnalités peuvent contribuer à faire évoluer la perception sociale de certains sujets sensibles. En partageant son expérience, Élodie Frégé participe à la reconnaissance d’un deuil encore parfois minimisé. Le deuil périnatal peut prendre des formes diverses et ne correspond pas toujours aux représentations traditionnelles de la maternité. Certaines personnes peuvent ressentir un attachement profond dès les premières semaines de grossesse, tandis que d’autres décrivent un processus plus progressif.

Le fait de pouvoir exprimer ces expériences dans l’espace médiatique permet d’encourager une parole plus libre et de rappeler que chaque parcours est unique. Les spécialistes soulignent régulièrement l’importance de la reconnaissance émotionnelle et sociale pour accompagner ce type d’épreuve.

Une parole artistique fidèle à son univers

L’approche choisie par Élodie Frégé s’inscrit dans la continuité de son univers artistique, marqué par une écriture sensible et introspective. En partageant ce texte, elle propose une forme d’expression qui mêle imaginaire et expérience personnelle. Le recours à la forme poétique permet d’évoquer un sujet intime (l’arrêt naturel de grossesse) sans entrer dans une narration factuelle détaillée. Cette distance artistique contribue à préserver la dimension personnelle du témoignage tout en permettant au public de s’identifier à certaines émotions évoquées.

Ce type de prise de parole s’inscrit dans une évolution plus large du traitement médiatique des sujets liés à la santé reproductive. Les témoignages contribuent progressivement à lever certains tabous et à encourager une meilleure information.

En partageant ce texte, Élodie Frégé met ainsi des mots sur une expérience encore trop souvent vécue dans le silence : l’arrêt naturel de grossesse (fausse couche). Son témoignage rappelle la diversité des parcours liés à la maternité et l’importance d’un espace médiatique respectueux pour aborder ces sujets sensibles.