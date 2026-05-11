Dans une robe spectaculaire, cette athlète attire tous les regards sur le tapis rouge

Léa Michel
@eileengu / Instagram

La skieuse olympique sino-américaine Eileen Gu a fait sensation au Gold Gala 2026, le 9 mai 2026 à Los Angeles, dans une robe rose poudré digne d’une ballerine. Une nouvelle apparition fashion qui confirme son aisance entre les pistes et les podiums.

Une silhouette romantique

Pour cette soirée organisée par Gold House, l’institution californienne qui célèbre les réussites et la culture Asia-Pacifique, Eileen Gu a misé sur une création du créateur Andrew Kwon, baptisée « Aurora gown ». Un choix tout en finesse, qui joue à fond la carte du romantisme.

Sur la photo, elle apparaît dans une robe rose poudré aux mille nuances de tulle. Le haut, sans bretelles, est structuré et minimaliste, avant de s’ouvrir sur une jupe à étages tout en volume. La pièce la plus marquante du look ? Cette ligne asymétrique high-low qui révèle ses escarpins blancs pointus à l’avant, avant de s’étirer en une traîne vaporeuse à l’arrière. Une vraie silhouette de conte de fées moderne. Côté coiffure et maquillage, Eileen Gu a délibérément laissé la robe occuper toute la scène.

 

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Une saison sportive de tous les records

Cette double casquette n’enlève rien à sa carrière sportive, bien au contraire. Aux derniers Jeux Olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026, organisés en février, Eileen Gu a une nouvelle fois marqué l’histoire. Avec deux médailles d’argent et une médaille d’or décrochées en Italie, elle est officiellement devenue la skieuse freestyle la plus médaillée de l’histoire olympique, toutes catégories confondues.

Une consécration pour celle qui avait déjà remporté plusieurs médailles aux JO de 2022. Et il faut rappeler que tout cela se mène en parallèle d’études brillantes : Eileen Gu est étudiante en relations internationales à Stanford University. Une triple vie d’athlète, mannequin et étudiante qu’elle parvient à équilibrer avec une discipline impressionnante.

Un Gold Gala 2026 placé sous le signe de la mode

Cette 5e édition du Gold Gala a rassemblé de nombreuses personnalités de premier plan. Eileen Gu y a côtoyé l’actrice indienne Priyanka Chopra, la mannequin américaine Chrissy Teigen, l’actrice et scénariste américaine d’origine indienne Mindy Kaling ou encore l’auteure-compositrice-interprète américaine Halsey, toutes venues célébrer la culture asiatique et ses talents. Une soirée placée sous le signe de l’élégance, où chaque tenue racontait quelque chose.

Avec ce nouveau passage très remarqué, Eileen Gu rappelle ainsi qu’à seulement 22 ans, elle navigue entre les mondes avec une facilité déconcertante. Athlète d’exception, étudiante à Stanford, muse de couturiers prestigieux : elle compose une trajectoire singulière, où la performance sportive rencontre la créativité fashion.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
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