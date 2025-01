Adriana Karembeu révèle combien de temps elle se fait masser chaque jour

Animatrice télé, ancienne mannequin, autrice et maman accomplie, Adriana Karembeu semble avoir trouvé le secret de l’équilibre parfait. Derrière cette image de femme dynamique et épanouie, se cache une routine bien-être surprenante. Découvrez son secret bien-être : Adriana dévoile la durée de ses séances de massage quotidiennes.

Deux heures de massage par jour : son secret bien-être

Pour Adriana, ce rituel est bien plus qu’un simple plaisir : c’est une véritable philosophie de vie. Elle explique que ces deux heures sont son moment « déconnecté », une bulle de bien-être qui lui permet de relâcher toutes les tensions accumulées. Dans une interview pour Purepeople, Adriana Karembeu confie s’être imposée ce rituel pour « son bien-être » : « Tous les jours, j’ai deux heures de massage et je fais aussi une heure de sport, je pense que je le mérite ». Un moment qu’elle s’accorde sans culpabilité, convaincue de son importance pour son équilibre physique et mental.

Pourquoi les massages, c’est la vie ?

Les bienfaits des massages ne sont plus à prouver. Ils réduisent le stress, améliorent la circulation sanguine, détendent les muscles et stimulent la production d’endorphines, ces fameuses hormones du bonheur. Adriana en a fait une priorité. « C’est comme une recharge mentale et physique », dit-elle. Et même si deux heures peuvent sembler un luxe inatteignable pour la plupart d’entre nous, cette révélation est une belle piqûre de rappel : il est essentiel de s’accorder des moments rien qu’à soi, même pour dix petites minutes de massage automassant.

Une vie sans routine

Adriana Karembeu assume pleinement son besoin de mouvement et d’imprévu. Voyager en permanence, jongler entre plusieurs projets et éviter toute monotonie, c’est ce qui lui permet de rester dynamique : « Je vis dans les valises. Tout est prêt, je choisis ma valise en fonction de la température du pays où je vais. Mais j’aime bien, il n’y a pas de routine. La routine, c’est chiant ! ». Avec une telle philosophie de vie, Adriana Karembeu prouve qu’elle a su trouver un équilibre entre une carrière bien remplie et des moments pour elle, sans jamais renoncer à ce qui la fait vibrer.

Bien sûr, tout le monde ne peut pas consacrer deux heures par jour à une routine de massage. Mais la leçon d’Adriana Karembeu est claire : prendre soin de soi, c’est non seulement essentiel, mais cela peut être fait de manière simple et efficace. Parce que, comme le dit si bien l’adage : « Prendre soin de soi, ce n’est pas égoïste, c’est une nécessité ».