Florence Foresti et sa fille Toni (17 ans) éblouissent au défilé Jean Paul Gaultier !

C’était une apparition aussi chic qu’inattendue. Hier, 29 janvier 2025, Florence Foresti a créé la surprise en arrivant au défilé Jean Paul Gaultier pour la Fashion Week Haute Couture à Paris, accompagnée de sa fille Toni, 17 ans. Le duo complice a fait sensation devant les photographes.

Un duo mère-fille qui rayonne

L’humoriste de 51 ans était tout simplement sublime dans un élégant tailleur-pantalon rehaussé d’un décolleté XXL qui lui donnait une allure à la fois classe et audacieuse. Florence Foresti a illuminé le photocall de son charisme habituel. À ses côtés, sa fille Toni n’a pas laissé les objectifs indifférents. Vêtue d’un haut à épaules dénudées et d’un jean bleu, la jeune fille a opté pour un style simple mais ultra tendance. Mention spéciale pour le détail glamour : un décolleté dans le dos qui apportait une touche sophistiquée à son look casual.

Une première sur le tapis rouge

C’est la toute première fois que Florence Foresti et sa fille apparaissent ensemble sur un tapis rouge. Sur une vidéo partagée par le média Gala sur Instagram, on aperçoit mère et fille se tenant la main, partageant des sourires complices face aux flashes des photographes. Une image attendrissante qui témoigne d’une belle connexion entre elles. Florence, toujours pétillante, semblait fière de présenter sa fille au monde de la mode, et Toni, bien que moins habituée à ce genre d’événements, a fait preuve d’une grande assurance. On peut dire qu’elle a hérité du naturel de sa célèbre maman !

Une source d’inspiration pour Florence

Ce n’est pas un secret : Toni est une muse pour Florence Foresti, qui puise régulièrement dans leur relation mère-fille pour nourrir ses sketchs. L’humoriste adore jouer des différences entre leur génération, avec l’humour décalé et piquant qu’on lui connaît. Dans ses spectacles, Florence Foresti s’amuse souvent à évoquer les goûts musicaux, les expressions et les réseaux sociaux qui façonnent la jeunesse actuelle, incarnée par Toni. Une manière amusante de montrer à quel point l’écart générationnel peut être source de rires… et de complicité.

Une adolescente discrète

Née en juillet 2007, Toni est le fruit de la relation de Florence Foresti avec Julien Mairesse, dont elle s’est séparée en 2010. Malgré la célébrité de sa mère, Toni a été relativement préservée de l’exposition médiatique. Si Florence Foresti partage parfois quelques anecdotes familiales sur scène, elle a toujours veillé à protéger la vie privée de sa fille. Cette sortie publique au défilé Jean Paul Gaultier marque donc un tournant symbolique. Les voir ensemble dans cet univers chic et glamour pourrait bien être une promesse de futures apparitions à deux. Une chose est sûre : ce premier tapis rouge partagé restera gravé comme un beau moment mère-fille.

Loin des projecteurs de la mode, Florence Foresti reste une figure emblématique de l’humour français, toujours aussi acclamée pour sa capacité à faire rire en mêlant autodérision et observation aiguisée de la société. Quant à Toni, cette première apparition publique réussie laisse entrevoir une personnalité affirmée et stylée. Ce qui est certain, c’est que le tandem mère-fille a déjà conquis le cœur du public !