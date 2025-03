Alisha Lehmann, la footballeuse suisse qui enflamme les réseaux sociaux !

Alisha Lehmann, née le 21 janvier 1999 à Tägertschi, en Suisse, n’est pas seulement une footballeuse talentueuse, c’est une véritable icône de la nouvelle génération sportive. À 26 ans, cette attaquante explosive s’est imposée comme une star du football féminin tout en captivant une audience massive sur les réseaux sociaux. Entre ses exploits sur le terrain et son influence en ligne, Alisha incarne le parfait mélange de talent sportif et de charisme médiatique.

Alisha Lehmann a commencé sa carrière à l’âge de 9 ans au FC Konolfingen, avant de rejoindre le BSC YB Frauen où elle a fait ses débuts professionnels à 17 ans. Son talent s’est rapidement révélé, marquant notamment un triplé lors d’un match contre le FC Staad et terminant meilleure buteuse de son équipe dès sa première saison.

Son parcours l’a ensuite menée en Angleterre, où elle a rejoint West Ham United en 2018. Ses performances impressionnantes lui ont valu une prolongation de contrat en 2019, après avoir inscrit 9 buts en 30 apparitions toutes compétitions confondues. Elle a également contribué à la qualification de son équipe pour la finale de la FA Cup cette même année. Elle a ensuite joué chez Everton et Aston Villa avant de rejoindre la Juventus en Serie A en juillet 2024, où elle continue de briller sur les terrains.

Une star des réseaux sociaux

C’est en dehors des terrains qu’Alisha Lehmann a véritablement explosé. Avec plus de 13 millions de followers sur Instagram, 7,8 millions sur TikTok et 173 000 sur Twitter, elle est devenue une des footballeuse la plus suivie au monde sur les réseaux sociaux d’après Sport Bible.

Ses publications alternent entre contenu lié au football et lifestyle, ce qui lui a permis de toucher un public bien plus large que celui du football féminin traditionnel. Cependant, Alisha Lehmann insiste sur le fait qu’elle est avant tout une footballeuse professionnelle : « Je suis une vraie footballeuse. Je travaille dur chaque jour. Je veux être la meilleure version de moi-même dans le football et c’est ma première priorité dans la vie ».

Faire face à la notoriété et aux critiques

Cette exposition médiatique n’est pas sans conséquences. Alisha Lehmann est régulièrement la cible de critiques et d’abus en ligne. Cependant, elle affirme que ces attaques ne l’affectent pas personnellement. Elle considère même que ces critiques lui donnent de la force : « Évidemment, ce n’est pas une chose agréable à dire à nous, les joueuses, parce que nous nous entraînons si dur chaque jour. Mais pour moi, ça me donne de la force parce que je sens que ces gens veulent à 100% ma vie ».

Malgré les défis liés à sa notoriété, Alisha Lehmann reste concentrée sur son sport. Elle devrait représenter la Suisse lors de la prochaine Coupe du Monde féminine en Australie, une opportunité de montrer une fois de plus que derrière l’influenceuse se cache avant tout une footballeuse de talent. Le football féminin est en pleine ascension, et des figures comme Alisha Lehmann en sont les ambassadrices naturelles.

En conjuguant ses performances sur le terrain et sa présence sur les réseaux sociaux, Alisha Lehmann contribue à accroître la visibilité du football féminin. Elle incarne une nouvelle génération de sportives capables de gérer leur image tout en restant performantes dans leur discipline, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour le sport féminin.