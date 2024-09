Jenna Ortega en tailleur : une leçon de style hypnotisante qui fait fondre Internet !

Si vous ne suivez pas encore Jenna Ortega sur Instagram, il est peut-être temps de vous y mettre. L’actrice américaine, connue pour son talent indéniable et son flair pour la mode, a récemment enflammé la toile avec une série de looks en tailleur. Dans le cadre de la promotion du film « Beetlejuice Beetlejuice », Jenna Ortega n’a pas choisi de se fondre dans la masse. Elle a plutôt décidé de s’imposer comme une véritable icône de style en portant des ensembles glamour. 3 tenues, 3 leçons de style, et une avalanche de commentaires élogieux.

Un hommage vintage en Dolce & Gabbana

Lorsque Jenna Ortega est apparue dans un tailleur Dolce & Gabbana lors d’un événement promotionnel pour le film « Beetlejuice Beetlejuice », il était clair qu’elle n’était pas là pour plaisanter. Cet ensemble est un véritable clin d’œil à la mode rétro, mais avec une touche moderne qui en fait une pièce totalement irrésistible. Composé d’une veste cintrée avec un décolleté en cœur et d’une jupe crayon, le tout dans un gris foncé orné de rayures blanches, cet ensemble n’est pas sans rappeler le costume emblématique de Beetlejuice, ainsi que celui de Gomez Addams, un autre personnage culte du cinéma gothique, clin d’oeil à son rôle de Mercredi Addams.

La veste boutonnée, parfaitement ajustée, met en valeur sa silhouette élancée, tandis que la jupe crayon souligne sa taille de manière sublime. Un duo de choc qui séduit instantanément ! Ce look Dolce & Gabbana, bien que d’inspiration vintage, se révèle intemporel. Jenna Ortega prouve ainsi que le rétro peut être résolument moderne, et elle nous offre ici une véritable masterclass en style.

Élégance et sophistication à la Mostra de Venise

Lors de la 81e édition de la Mostra de Venise, Jenna Ortega a une fois de plus prouvé qu’elle maîtrisait l’art du tailleur avec un ensemble bordeaux signé Paul Smith custom. Là où certaines auraient pu opter pour une robe de gala, elle a préféré s’aventurer sur le terrain du tailoring, directement empruntée du dressing dit masculin.

Le tailleur blazer-pantalon qu’elle portait ce jour-là dégageait une élégance sophistiquée, subtilement mêlée à une touche de modernité. La coupe impeccable du blazer, structurée mais pas rigide, mettait en valeur ses épaules tout en soulignant sa taille. Quant au pantalon, avec sa coupe droite et légèrement fuselée, il allongeait ses jambes, créant une silhouette des plus harmonieuses.

Ce qui rend ce look encore plus chic, c’est la manière dont Jenna l’a accessoirisé. Elle a associé son tailleur à une paire de chaussures à plateforme noires avec talons aiguilles, apportant ainsi une touche de glamour à une tenue déjà bien ancrée dans le chic. Le contraste entre le bordeaux riche du costume et le noir profond des chaussures crée un équilibre visuel parfait. Ce choix de tailleur pour un événement aussi prestigieux que la Mostra de Venise démontre que Jenna Ortega sait divinement jouer avec la mode.

Goth-meet-glam à New York en Vivienne Westwood

Enfin, si l’on devait résumer l’essence du style de Jenna Ortega en un seul look, ce serait probablement celui qu’elle a arboré dans les rues de New York. Il s’agit d’un tailleur mini-jupe rayé signé Vivienne Westwood, une pièce qui reflète à merveille l’esprit rebelle et la sophistication gothique que l’actrice incarne si bien.

Son tailleur Vivienne Westwood se distingue par une veste courte et carrée, associée à une minijupe corsetée rayée noir et gris. La veste, suffisamment courte pour dévoiler un corset transparent en dessous, joue avec les codes de la mode gothique tout en introduisant une note de glamour discrète, mais percutante. Pour parfaire ce look, Jenna Ortega a opté pour une paire de bottines plateforme à lacets noirs, elles aussi signées Vivienne Westwood, ainsi que des collants rayés. L’ensemble, déjà très graphique, est rehaussé par des accessoires minimalistes, notamment des bijoux discrets et une paire de lunettes de soleil rétro œil-de-chat à monture noire. Ce dernier détail est la cerise sur le gâteau, apportant une touche finale de glamour.

Ce look Vivienne Westwood traduit une fusion entre le gothique et le glamour. C’est un parfait exemple de la manière dont l’actrice Jenna Ortega parvient à faire évoluer la mode, en combinant des influences diverses pour créer des looks uniques qui lui sont propres.

Avec ces looks tailleur, Jenna Ortega montre qu’elle est bien plus qu’une actrice talentueuse, elle est une icône de mode en devenir, capable de captiver et d’inspirer par chacun de ses choix vestimentaires. N’ayez pas peur de vous approprier vous aussi le tailleur, qu’il soit pantalon ou jupe, peu importe votre morphologie ou votre âge. Autrefois réservé aux cadres d’entreprise, le tailleur est devenu une pièce incontournable capable de sublimer toutes les silhouettes !