Amour intact : ce que George Clooney confie sur son couple

George Clooney a récemment ouvert une fenêtre sur sa vie privée en évoquant son mariage avec Amal Clooney, lors d’un passage remarqué dans l’émission CBS Mornings le 21 avril 2025. Dans un échange chaleureux, l’acteur oscarisé a décrit son quotidien conjugal comme fluide, sans conflit, et toujours empreint d’une profonde admiration pour son épouse.

Un couple sans dispute depuis plus d’une décennie

Lors de l’interview menée par Gayle King, George Clooney a confirmé une affirmation déjà faite 2 ans plus tôt : en 11 ans de vie commune, il n’a jamais eu de dispute avec Amal. « Nous étions venus ici avec vous il y a quelques années, et nous avions dit que nous ne nous étions jamais disputés. Eh bien, c’est toujours vrai ».

Avec humour, il a ajouté que lui et Amal cherchaient encore quelque chose qui pourrait déclencher une altercation, mais que cela ne s’était jamais produit. Ce témoignage contraste avec les représentations habituelles des relations de couple, souvent ponctuées de désaccords, même bénins.

Une admiration intacte pour Amal Clooney

Au-delà de l’harmonie conjugale, George Clooney a partagé des mots forts sur l’amour qu’il porte à son épouse, Amal, avocate renommée en droits humains.

« Je me sens tellement chanceux d’avoir rencontré cette femme incroyable. J’ai l’impression d’avoir touché le jackpot. Il ne se passe pas un jour sans que je ne me dise que je suis l’homme le plus chanceux du monde »

Une déclaration pleine de tendresse et de respect, qui montre à quel point leur complicité dépasse les apparences. L’acteur évoque souvent le soutien mutuel qu’ils s’apportent dans leurs carrières respectives, Amal étant engagée dans des causes internationales majeures, et George poursuivant sa carrière entre cinéma et philanthropie.

Une histoire qui dure depuis 2013

L’histoire d’amour entre George et Amal Clooney commence en 2013, lors d’un dîner organisé en Italie. Leur relation, d’abord discrète, devient officielle peu de temps après. Le couple se marie en grande pompe à Venise en septembre 2014. Depuis, ils n’ont cessé de former l’un des tandems les plus admirés d’Hollywood. Leur complicité sur les tapis rouges, leur engagement dans des causes sociales, et leur discrétion sur leur vie privée renforcent cette image d’un amour stable et sincère.

Une famille discrète et soudée

George et Amal Clooney sont également les parents de jumeaux, Alexander et Ella, nés en juin 2017. Âgés aujourd’hui de 7 ans, les enfants sont protégés des projecteurs. Le couple veille scrupuleusement à leur vie privée, refusant toute exposition médiatique directe de leurs visages ou de leur quotidien.

George Clooney évoque régulièrement le bonheur d’être père, et la manière dont la parentalité a transformé sa vision de la vie. Il a souvent dit que devenir parent tardivement lui avait permis d’être plus présent et conscient.

Un modèle de relation moderne ?

Le couple Clooney, malgré leur célébrité, semble avoir trouvé une forme de sérénité conjugale rare. Sans disputes, avec une communication fluide et un profond respect mutuel, ils inspirent une image d’union équilibrée. Leur vie de famille, bien que discrète, s’accompagne visiblement d’un engagement commun pour des causes importantes, du soutien aux réfugiés à la lutte pour les droits fondamentaux.

George Clooney continue ainsi d’éblouir non seulement par ses rôles à l’écran, mais aussi par la sincérité de ses déclarations sur sa vie personnelle. Son amour intact pour Amal et son admiration constante pour elle, dressent le portrait d’un homme épanoui. Une rareté à Hollywood – mais aussi une belle leçon sur les fondations d’un amour qui dure.