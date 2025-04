Olivia Rodrigo éblouit en robe multicolore

L’auteure-compositrice-interprète, musicienne et actrice américaine Olivia Rodrigo a récemment captivé ses fans en partageant sur Instagram des clichés de ses vacances à Marrakech, au Maroc. Dans ces photos, elle arbore une robe multicolore éclatante, accompagnée d’une manucure assortie, créant un ensemble vibrant et estival.

Une robe éclatante signée Rixo

La robe portée par Olivia est une création de la marque londonienne Rixo. Ce modèle midi en crêpe de soie présente un imprimé de tulipes aux teintes vives de rose, violet, orange et bleu. Le design est complété par un col licou et un foulard détachable à pois noir et blanc, ajoutant une touche rétro à l’ensemble. Cette tenue colorée reflète parfaitement l’ambiance ensoleillée de Marrakech.

Une manucure « Moroccan Bloom »

Pour compléter son look, Olivia a opté pour une manucure dans des tons rouge-rose, rappelant les bougainvilliers en fleurs présents sur les photos. Ses ongles courts et arrondis ajoutent une touche naturelle et décontractée à son style. Bien que la teinte exacte du vernis ne soit pas connue, des alternatives comme « Red Hot Rio » d’OPI ou « Watermelon » d’Essie peuvent reproduire cet effet.

Une pause bien méritée

En légende de son post, Olivia a écrit : « Everywhere but that damn studio » (« Partout sauf dans ce fichu studio »), suggérant qu’elle profite d’une pause loin de ses obligations professionnelles. Cette escapade semble lui offrir une parenthèse de détente et d’inspiration, loin du tumulte de l’industrie musicale.

Avec ce look estival et coloré, Olivia Rodrigo continue d’inspirer ses fans, non seulement par sa musique, mais aussi par son sens du style. Sa capacité à associer des pièces audacieuses avec des éléments classiques démontre une fois de plus son influence dans le monde de la mode.