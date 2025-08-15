« J’aimerais avoir son corps » : à 29 ans, Dua Lipa dévoile sa silhouette

À 29 ans, Dua Lipa a une nouvelle fois captivé ses fans en dévoilant sa silhouette dans des publications Instagram pleines de style et d’énergie. Bien qu’elle ne soufflera ses 30 bougies que le 22 août, la chanteuse a décidé de commencer les festivités en avance, sur l’île d’Ibiza, entourée de son fiancé Callum Turner, de sa famille et de ses amis proches

Des looks qui font sensation

Pour son premier carrousel photo, la star à l’origine de Levitating a choisi une robe blanche à sequins, dotée d’un audacieux cut-out, signée par son ami designer Simon. « Early birthday celebrations on my favourite island with my favourite people wearing the most gorgeous dress Simon made for me… I can’t bloody wait for 30!!!! 🤍🤍🤍 », a-t-elle écrit en légende.

Dans un second carrousel, on la voit en maillot de bain, profitant du soleil et commentant : « resting meeee bones before I carry on dancing into my 30s!!!!!! ». Les commentaires fusent, nombreux à s’extasier : « J’aimerais avoir son corps ». Ses courbes, bercées dans un décor qui évoque les DJ set et les nuits blanches, ressortent en évidence. Difficile donc de ne pas s’y perdre.

Une rappel important

Si l’admiration est naturelle face à une personnalité publique, il est essentiel de rappeler qu’il ne faut pas se comparer. Chaque corps est unique, façonné par une histoire, une génétique et un mode de vie propres.

Les images que l’on voit en ligne ne reflètent qu’une fraction de la réalité. La beauté ne se limite pas à une silhouette : elle réside aussi dans la confiance, la santé, et la manière dont on se sent dans sa propre peau. Chacun mérite de se sentir beau à sa manière. Dua Lipa n’est qu’un exemple parmi d’autres d’un corps qui vit. Sa silhouette n’est pas un « modèle à suivre », ni une « référence ». Ce qu’il faut surtout voir, c’est son sourire sincère, son regard pétillant et sa joie évidente.

Entre tournées mondiales, projets créatifs et moments de détente, Dua Lipa continue de rayonner. En associant glamour, authenticité et joie de vivre, elle inspire non seulement par son style, mais aussi par sa capacité à célébrer chaque étape de sa vie avec éclat.