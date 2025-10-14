« Je me sentais très mal dans ma peau » : la fille de Michael Jackson se confie

Paris Jackson, autrice-compositrice-interprète, actrice, mannequin et fille de Michael Jackson, s’est livrée à Fashion Magazine sur une question intime : son rapport complexe à son corps et à son image .

S’affirmer par le vêtement

Depuis l’enfance, Paris Jackson explique avoir ressenti un profond malaise dans sa peau, avouant : « Je me suis toujours sentie très mal dans ma peau et j’ai souvent eu des pensées et émotions difficiles à gérer ». Face à ce mal-être, c’est la mode qui lui a servi de refuge, lui permettant de canaliser ses émotions et d’exprimer sa différence.​

Pour Paris Jackson, le choix des tenues n’est ainsi pas anodin : « Si je me sentais différente, autant le montrer avec mon style ». Elle adopte ainsi des looks dits audacieux qui reflètent son état d’esprit intérieur et sa volonté de bousculer les normes, à l’image de ses apparitions remarquées à la Fashion Week ou sur les tapis rouges. Elle prend position publiquement contre les diktats de la beauté et redéfinit les standards en affirmant ses choix, son corps et sa personnalité.​

Dépasser la pression sociale et renouer avec soi

Face aux critiques sur ses choix vestimentaires ou son apparence (tenues dits légères, poils apparents, absence de maquillage), Paris Jackson répond avec humour et assurance à ses détracteurs : « C’est juste un corps… nous regardons des animaux nus constamment – nous sommes juste des animaux ». Grâce à ce travail sur elle-même, Paris affirme aujourd’hui : « Quand je me regarde dans le miroir, je n’ai plus de haine envers mon reflet… J’essaie de me traiter avec bienveillance ».​

En partageant ce parcours parfois semé d’embûches, Paris Jackson inspire ainsi à embrasser l’authenticité et à utiliser la mode comme puissante alliée contre le mal-être et les pressions de la société.