À 43 ans, cette actrice pose pour un magazine et affole la toile

Natalie Portman continue d’écrire sa légende avec élégance. L’actrice oscarisée a récemment électrisé la toile en posant pour le magazine américain « Interview Magazine » dans une série de clichés aussi chics qu’empreints de douceur. Au-delà de l’image, c’est une femme entière, lucide et touchante que l’on (re)découvre, grâce à une interview menée par Jenna Ortega.

Un shooting entre grâce et assurance

Robe noire sculpturale, silhouette fluide en pyjama bleu ciel, posture tantôt espiègle tantôt mystérieuse… Natalie Portman joue avec son image sans jamais s’y perdre. La lumière caresse ses traits, les tenues la mettent en valeur sans jamais effacer sa personnalité : l’actrice brille, sans artifice.

Le post Instagram du magazine a instantanément conquis les internautes. En quelques heures, les commentaires affluent : « la plus belle », « magnifique », « la plus chic et belle des femmes ». Un consensus rare sur la beauté naturelle, l’élégance intemporelle, et la prestance indéniable de Natalie Portman.

Une interview entre générations

Dans les pages du magazine, la magie opère aussi en mots. Face à Jenna Ortega, la nouvelle étoile montante d’Hollywood, Natalie Portman se livre avec une franchise rare. L’échange, doux et complice, traverse les grandes thématiques de sa carrière, de la célébrité précoce à la parentalité, en passant par le regard que l’industrie pose sur les femmes.

« Il y a des moments dans la vie où c’est essentiel de se laisser envelopper par un travail qui apporte de la joie », confie-t-elle à propos de ses choix de rôles récents. Elle évoque aussi « Fountain of Youth », son prochain film d’aventure signé Guy Ritchie, qui sortira sur Apple TV+ le 23 mai. Tourné entre l’Égypte, Vienne et Londres, ce projet lui a offert, selon ses mots, « un tournage joyeux, créatif et libérateur ».

Lucidité, humour et humanité

Natalie Portman revient aussi avec pudeur sur les années où, adolescente, elle a dû se construire une carapace face à la sexualisation précoce : « J’ai voulu créer cette image de fille sérieuse et studieuse pour qu’on me laisse tranquille ». Elle parle aussi de son rapport à la célébrité, de la nécessité d’avoir des amis qui disent les choses vraies, de l’importance de rester ancrée. « Quand tout le monde est gentil avec toi, tu peux perdre le sens du réel. Il faut des gens qui te rappellent ce qui est juste ».

Dans cet échange riche, elle évoque aussi son évolution personnelle : « Enfant, j’étais ambitieuse pour plaire aux autres. Aujourd’hui, je le suis pour moi. Je cherche à relever de nouveaux défis, à me faire plaisir ». Entre humour, recul et tendresse, Natalie Portman brosse le portrait d’une actrice accomplie, mais surtout d’une femme libre. On la sent apaisée, en phase avec elle-même.

La complicité avec Jenna Ortega donne à cette interview une tonalité à la fois intime et intergénérationnelle. Deux actrices, deux parcours, mais une même passion pour leur art et un profond respect mutuel.

Natalie Portman n’a jamais eu besoin d’en faire trop pour captiver. Et aujourd’hui, c’est justement cette retenue, ce mélange de lumière et de profondeur, qui la rend plus fascinante que jamais.