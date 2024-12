« Si c’était à refaire, je ne serais pas actrice aujourd’hui » : Angelina Jolie se confie sur une période difficile de sa vie

La célèbre actrice Angelina Jolie s’est récemment livrée à cœur ouvert sur une période difficile de sa vie. Dans un entretien poignant, elle a révélé qu’elle ne se sentait plus elle-même et a partagé les défis qu’elle a traversés avant de retrouver sa passion pour le cinéma.

Une révélation sincère sur une période sombre

Angelina Jolie, actrice emblématique du cinéma américain, a avoué ne plus avoir été elle-même durant une période compliquée de sa vie. « Si c’était à refaire, je ne serais pas actrice aujourd’hui. Quand j’ai commencé, je ne m’attendais pas à être aussi publique, à partager autant de moi-même », a-t-elle déclaré lors d’un entretien avec le Wall Street Journal. Malgré ces difficultés, l’appel de la scène est resté trop fort pour qu’elle puisse l’ignorer.

Le retour au cinéma avec Maria

Le 5 février prochain, Angelina Jolie sera de retour au cinéma avec son nouveau film « Maria ». Dans le cadre de la promotion de ce film, elle a accordé une interview à Vanity Fair, où elle a exprimé l’importance du cinéma dans sa vie. « La réception de Maria me touche énormément. Depuis mon plus jeune âge, j’ai toujours pensé que le cinéma était un moyen de communiquer avec le monde et de ne pas se sentir seule. Nous vivons tous cette condition humaine et cette vie », a-t-elle confié.

Angelina Jolie a également partagé son ressenti sur la période de « vraie noirceur » qu’elle a traversée. « Ça me fait beaucoup de bien de pouvoir participer à ces films, de vous en parler et de vivre de cette manière. Et ça me manquait. J’ai réalisé que ça me manquait vraiment. Être une artiste me manquait ». Cette confession met en lumière l’importance de l’art et de la création pour son bien-être personnel.

Les défis d’une vie publique

Être une figure publique n’est pas sans conséquences. Angelina a dû faire face à une exposition médiatique constante, surtout après son divorce avec Brad Pitt. Cette visibilité accrue a exacerbé ses difficultés personnelles, la poussant à s’interroger sur son parcours et ses choix professionnels. « Je ne sais pas ce que je fais, je suis encore en train d’apprendre et de découvrir ma propre foi. Je ne suis pas du tout une mormone pure et dure ou quoi que ce soit de ce genre. Mon mari et moi suivons notre propre chemin et cherchons à savoir comment nous voulons élever nos enfants », a-t-elle ajouté.

Se redécouvrir à travers le cinéma

Malgré les défis, Angelina Jolie a trouvé dans le cinéma une échappatoire et une source de guérison. « Sentir que je pouvais travailler à nouveau et communiquer et être entourée de personnes de qualité… Une grande partie de ce que je fais repose sur la collaboration avec d’autres artistes. Quand ça se passe bien, vous créez ensemble », a-t-elle expliqué. Cette redécouverte de son art lui a permis de retrouver une part essentielle de son identité et de son épanouissement personnel.

Angelina Jolie illustre parfaitement les défis auxquels peuvent être confrontées les célébrités lorsqu’elles naviguent entre vie privée et vie publique. Sa capacité à se remettre en question et à trouver refuge dans le cinéma est une source d’inspiration pour beaucoup. En partageant ses luttes et ses triomphes, elle offre une perspective authentique sur la résilience et la quête de soi.