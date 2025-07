Les photographes présents à l’avant-première européenne de F1 à Londres, le 23 juin 2025, ont eu une surprise de taille : la présence radieuse de Simone Ashley. Une apparition inattendue, puisque l’actrice britannique a été coupée au montage du film réalisé par Joseph Kosinski. Loin de se laisser abattre, elle a foulé le tapis rouge avec l’élégance et la détermination qu’on lui connaît, prouvant que son absence à l’écran ne signifie pas l’effacement de son talent.

Une actrice évincée, mais pas effacée

Initialement prévue au casting de « F1 », aux côtés de stars telles que Brad Pitt, Javier Bardem et Damson Idris, Simone Ashley devait incarner l’un des personnages secondaires du long-métrage. Des photos prises sur le tournage en 2024 laissaient même entrevoir une intrigue romantique à l’écran. Malheureusement, le réalisateur Joseph Kosinski a confirmé à People que plusieurs sous-intrigues avaient été supprimées au montage, dont celle de Simone Ashley.

Selon lui, ce type de choix narratif est courant dans l’industrie : « Cela arrive dans tous les films où il faut tourner plus que ce qu’on peut utiliser ». Il n’a cependant pas tari d’éloges sur la comédienne, la décrivant comme « incroyable » et affirmant vouloir retravailler avec elle.

Une apparition symbolique et stylée

Si elle ne figure que très brièvement dans le film, Simone Ashley a néanmoins décidé de soutenir l’équipe du film en assistant à l’avant-première. Et elle n’est pas passée inaperçue. Vêtue d’une spectaculaire robe dorée Balmain issue de la collection automne-hiver 2025, elle a incarné la puissance et l’assurance. Le vêtement, tout en volumes géométriques et en textures métalliques, évoquait une esthétique futuriste parfaitement en phase avec l’univers de « F1 ».

Sa présence a rapidement été interprétée comme un geste fort. Une façon de réaffirmer sa place dans l’industrie malgré une déconvenue professionnelle. Certaines personnes y ont même vu une version revisitée de la fameuse « revenge dress » : non plus portée après une rupture sentimentale, mais comme un pied de nez élégant à une déception de carrière.

View this post on Instagram A post shared by Simone Ashley (@simoneashley)

Révélée surtout par la série « La Chronique des Bridgerton », Simone Ashley s’est rapidement imposée comme l’une des actrices les plus prometteuses de sa génération. Son apparition dans « La Petite Sirène » en 2023 laissait présager une ascension vers des rôles de plus en plus cinématographiques. Si le film « F1 » ne lui permet finalement pas de s’illustrer comme prévu, cette étape ne semble être qu’un détour sur une trajectoire prometteuse. En témoigne cette avant-première où, malgré son retrait du projet, elle s’est comportée en véritable vedette.