La jeune Tahitienne de 23 ans qui vise Miss France 2026

À tout juste 23 ans, Hinaupoko Deveze s’apprête à porter les couleurs de la Polynésie française au concours Miss France 2026. Derrière son sourire, un parcours riche et une ambition portée par des valeurs fortes.

Une élection marquante à Tahiti

Dans les jardins de la mairie de Pirae, Hinaupoko Deveze a été couronnée Miss Tahiti 2025, le 28 juin dernier. Une soirée festive malgré la météo capricieuse, qui a confirmé ce que beaucoup pressentaient déjà : sa prestance, sa grâce et son naturel en faisaient la favorite. Cette élection a mis en lumière une jeune femme ancrée dans sa culture, fière de son île, et porteuse d’un message engagé.

Une trajectoire singulière

Hinaupoko Deveze est née à Papeete et puise ses racines à la fois dans les Marquises, par sa mère, et en métropole, par son père. Sa vie est déjà marquée par une grande ouverture au monde : une enfance entre la Nouvelle-Calédonie, la métropole et une vingtaine de pays visités, qui ont façonné sa curiosité et son regard sur les autres. Loin des projecteurs, elle est secrétaire administrative et organisatrice de séjours, après avoir suivi des études en droit et en psychologie.

Si Hinaupoko Deveze s’engage aujourd’hui dans l’aventure Miss France, elle garde en effet un regard lucide sur les limites de ce concours, souvent critiqué pour ses critères esthétiques normés et la mise en compétition des femmes. Miss France ne peut en aucun cas résumer la richesse d’un parcours, ni définir la valeur d’une femme. Hinaupoko entend bien montrer qu’on peut participer à ce type de concours tout en en questionnant les fondements.

Une passion pour l’art et la culture

Polyvalente, Hinaupoko a exploré de nombreuses formes d’expression artistique : musique (piano, batterie, chant), arts martiaux (judo, aïkido), danse classique, jazz, contemporaine… et depuis son retour à Tahiti, la danse marquisienne. Cette richesse culturelle, elle souhaite la partager et la valoriser. « Je suis convaincue qu’en honorant ma culture et en restant fidèle à moi-même, je pourrai inspirer les jeunes générations à se reconnecter à leurs racines », confiait-elle au comité Miss Tahiti.

Un message tourné vers la jeunesse

Au-delà du concours, Hinaupoko porte une cause qui lui tient à cœur : la santé mentale. Elle souhaite en faire l’axe central de son engagement dans l’aventure Miss France. « C’est une cause qui n’est pas assez mise en valeur aujourd’hui », souligne-t-elle.

Lors de son élection, son discours de remerciement était ainsi à son image : simple, reconnaissant. « La seule chose que je peux dire, c’est merci. Si je suis là, c’est grâce à ceux qui ont plus cru en moi que moi-même », a-t-elle déclaré, émue. Et de conclure : « Fière de représenter notre fenua, sa culture et ses valeurs ».

Hinaupoko Deveze entame ainsi sa route vers Miss France 2026 avec détermination. Elle incarne une génération de jeunes femmes qui veulent donner du sens à leur visibilité. Et si son parcours l’amène jusqu’à la couronne nationale, ce sera surtout pour porter haut la voix de son île. Verdict en décembre 2025, lors de l’élection de Miss France 2026.