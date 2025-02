Cette actrice ne jure que par cette marque depuis plusieurs semaines

L’actrice américaine vient de lancer sa tournée promotionnelle à New York pour son nouveau thriller « The Gorge », et c’est sous le signe de l’élégance intemporelle et de l’audace stylistique qu’elle fait sensation. Ambassadrice Dior, Anya Taylor-Joy s’impose désormais comme une référence mode, mêlant habilement l’héritage des années 50/60 à une modernité affirmée. En un seul jour, elle a enfilé cinq tenues inspirées de l’époque phare de Christian Dior, tout en y insufflant sa signature personnelle et résolument audacieuse.

Une tournée promotionnelle haute en style

Dès le début de sa tournée promotionnelle pour « The Gorge », en ce début février 2025, Anya Taylor-Joy a captivé l’attention des médias et des fashionistas new-yorkais. Sa présence sur le tapis rouge et dans les rues de la Grosse Pomme ne passe pas inaperçue, tant ses choix vestimentaires sont étudiés dans les moindres détails. Ambassadrice de Dior, l’actrice renouvelle l’essence du chic à la française en rendant hommage aux codes classiques tout en y apportant une touche contemporaine.

L’héritage Dior et la modernité audacieuse

Parmi les moments marquants de cette tournée, on se souvient notamment de sa slip dress rose nude Dior vintage portée lors des Golden Globes 2025, une tenue qui allie élégance rétro et audace moderne. Anya Taylor-Joy a également fait sensation lors de l’avant-première de « Furiosa : Une saga Mad Max » avec une robe en cotte de maille signée Paco Rabanne, confirmant son statut d’icône mode à suivre de près. Ces choix révèlent une parfaite alchimie entre tradition et innovation, où l’héritage des grandes maisons de couture se marie avec une audace qui lui est propre.

Le marathon mode d’Anya Taylor-Joy

Le parcours stylistique de la star durant sa journée new-yorkaise a été une véritable démonstration de virtuosité mode. Elle débute en frappant fort avec une robe manteau sculpturale en fausse fourrure issue du défilé Alexander McQueen automne-hiver 2024-2025. Cette pièce, audacieuse et volumineuse, se marie parfaitement avec sa chevelure blonde.

Poursuivant sur sa lancée, Anya opte pour des looks plus sobres signés Celine. Ainsi, elle apparaît dans un tailleur-jupe pied de poule aux boutons noirs stricts, complété par des bottes hautes vernies qui ajoutent une touche décontractée à l’ensemble. Dans la même veine, elle surprend avec un costume en laine gris aux poches et bordures blanches contrastées, assorti à des bottes hautes vernies blanches, prouvant une fois de plus sa capacité à jouer avec les codes classiques tout en restant résolument moderne.

Une signature innovante

Toujours fidèle à son style unique, l’actrice relance la tendance « no pants » en associant des collants noirs et une culotte shorty taille haute. Cette audace est adoucie par le port d’une cape majestueuse et d’un top brodé, qui apportent une note d’élégance inattendue. Pour clore cette série de looks remarquables, Anya Taylor-Joy ose une silhouette un brin audacieuse en superposant un short de cycliste noir avec une bubble skirt et une cape trapèze en cuir marron Loewe. Ce mélange de styles, entre le chic rétro et l’esprit motard, illustre parfaitement son univers singulier et sa capacité à surprendre.

La tournée promotionnelle d’Anya Taylor-Joy à New York se distingue par un marathon mode qui célèbre la richesse de l’héritage de Dior et d’autres maisons de luxe tout en réinventant les codes de la mode contemporaine. Par ses choix vestimentaires, l’actrice démontre que le chic à la française reste une source inépuisable d’inspiration, capable de traverser les époques et de se renouveler sans cesse.