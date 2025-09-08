Angelina Jolie méconnaissable en blond glaçant : « ça lui va trop bien »

L’actrice, réalisatrice, scénariste, productrice, mannequin, écrivaine et ambassadrice de bonne volonté Angelina Jolie, connue pour ses rôles intenses et son style iconique, a récemment surpris tout le monde cette semaine en apparaissant métamorphosée sur le tournage de son prochain film. Fini les cheveux bruns légendaires : Angelina Jolie s’est affichée avec un carré blond polaire.

Un rôle inattendu dans une comédie dramatique

C’est à Londres que les caméras ont commencé à tourner « Anxious People », l’adaptation cinématographique du roman à succès de Fredrik Backman. Le film, réalisé par Marc Forster, suit un groupe d’inconnus retenus en otage lors d’une visite d’appartement… par un braqueur raté. Dans ce huis clos tragi-comique, les secrets éclatent, les identités se révèlent, et rien ne se passe comme prévu.

Angelina Jolie y incarne Zara, une banquière cynique et solitaire, confrontée malgré elle à ses émotions au fil des événements. À ses côtés, l’actrice britannique Aimee Lou Wood et l’acteur, scénariste, producteur et musicien américain Jason Segel complètent le casting. Angelina Jolie tourne ainsi la page de ses rôles sombres pour s’essayer à un ton plus décalé, sans pour autant perdre la profondeur psychologique qui la caractérise.

Angelina Jolie looking cute on the set of ‘Anxious People’ pic.twitter.com/5lHg86f4ly — 𐌊🎱 (@lyntwig_) September 4, 2025

Une transformation physique qui fait parler

Si le film intrigue déjà par son intrigue, c’est surtout le nouveau look d’Angelina Jolie qui fait le buzz. Les premières images volées sur le tournage la montrent transformée : coupe au carré, blond polaire, tenue sobre et élégante, maquillage discret. Une allure qui colle parfaitement au personnage de Zara.

Les fans n’ont pas tardé à réagir sur les réseaux sociaux. « Elle est méconnaissable, mais sublime », peut-on lire, ou « Ce blond glacé, c’est iconique ! », ou encore « ça lui va trop bien ». Un changement salué donc.

🆕 Angelina Jolie on the set of ‘Anxious People’ in London (September 3, 2025) pic.twitter.com/IGpfbZJkUx — Angelina Jolie (@angelinalibrary) September 4, 2025

Toujours accompagnée de son fils Maddox sur le plateau, Angelina Jolie prouve ainsi une fois de plus qu’elle est prête à explorer de nouveaux territoires artistiques. « Anxious People » promet un mélange de tension, d’humour et d’humanité – porté par une actrice en pleine renaissance.