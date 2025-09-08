Cheveux mi-longs, Demi Moore surprend avec sa nouvelle coupe

Léa Michel
Extrait de la série « Landman »

Connue pour sa longue chevelure noire, aussi emblématique que ses rôles cultes, Demi Moore surprend en changeant de look. L’actrice, productrice et réalisatrice américaine adopte une coupe mi-longue dans la saison 2 de la série « Landman », dévoilée récemment dans une bande-annonce très commentée.

Une transformation capillaire qui fait parler

Si l’on associe souvent Demi Moore à ses cheveux ultra-longs noirs, sa carrière prouve qu’elle n’a jamais eu peur des transformations. On se souvient de son pixie court dans « Ghost », ou encore de sa tête rasée dans « G.I. Jane ». Cette fois, c’est un long bob sophistiqué qui marque sa métamorphose.

Dans « Landman », elle incarne Cami Miller. Elle apparaît alors tour à tour avec un flicked bob rétro (les pointes vers l’extérieur), un brushing glamour très années 90, et même une raie sur le côté – un vrai tournant, quand on sait que Demi Moore a toujours privilégié une raie au milieu parfaitement symétrique.

 

Une coupe pour un rôle, pas un changement permanent

Cette nouvelle coupe, bien que remarquée, ne serait toutefois qu’une transformation temporaire. Lors d’un événement organisé pour la série en juin dernier, Demi Moore affichait à nouveau sa longue chevelure noire. De quoi rassurer ses fans attachés à son look signature… mais aussi entretenir le mystère sur ses envies futures.

En résumé, ce changement de style relance la discussion sur les icônes qui osent changer de coiffure même après des décennies d’image bien établie. Et Demi Moore, fidèle à elle-même, prouve une fois de plus qu’elle sait allier élégance, audace et réinvention.

