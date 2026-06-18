« Elle ne change pas » : Angelina Jolie signe une apparition remarquée à New York

L’actrice, réalisatrice, scénariste, productrice et ambassadrice de bonne volonté américano-cambodgienne Angelina Jolie a récemment fait une apparition remarquée à New York, à l’occasion de la projection du film « Couture ». Dans une élégante robe noire, elle a séduit ses fans, nombreux à saluer une « allure intemporelle ». « Elle ne change pas », pouvait-on lire en commentaire.

Une robe noire élégante

Pour cette sortie, Angelina Jolie a misé sur une valeur sûre : la robe noire. Le modèle, épuré et sans bretelles, jouait la carte de la sobriété et de la sophistication. Elle l’a associé à de grandes lunettes de soleil façon aviateur, qui apportaient une touche d’allure et de mystère à l’ensemble. Un choix tout en retenue, fidèle à l’élégance classique qui a fait sa renommée.

Un jeu de superposition chic

En se déplaçant dans les lieux de la projection, Angelina Jolie a complété sa tenue d’un long manteau blanc, porté sur les épaules. Ce jeu de superposition, mêlant le noir profond de la robe au blanc immaculé du manteau, apportait une dimension plus contemporaine et graphique à son look. Une manière subtile de marier élégance classique et mode actuelle.

Angelina Jolie stuns fans at “Couture” screening in New York 16.06.2026 X37https://t.co/Aqb7LZH5Em pic.twitter.com/pblkeywKE2 — HQCelebCorner (@Pawe66862800) June 17, 2026

Des fans conquis

Sans surprise, l’apparition d’Angelina Jolie a déclenché une vague de réactions enthousiastes. Sous les publications partageant son look, les internautes ont multiplié les compliments. « Elle est de retour », « Une icône », « Toujours aussi classe », « Belle comme toujours » : les messages admiratifs se sont enchaînés.

Une apparition liée à son film « Couture »

Cette sortie n’était pas anodine. Angelina Jolie était en effet présente pour la projection de son dernier long-métrage, « Couture ». Un clin d’œil d’autant plus appuyé que le titre du film évoque directement l’univers de la haute couture, en écho à son apparition particulièrement soignée. Actrice mais aussi réalisatrice engagée, elle mène une carrière riche, partagée entre le cinéma et ses nombreux engagements.

Avec cette robe noire et son manteau blanc, Angelina Jolie a ainsi une nouvelle fois prouvé que l’élégance n’a pas besoin d’artifices. Entre sobriété et sophistication, elle signe une apparition aussi discrète que remarquée, qui confirme son statut d’icône intemporelle. De quoi ravir des fans toujours au rendez-vous.