Aux côtés de Shakira, Sofia Vergara mise sur un débardeur colombien et fait sensation

L’actrice, mannequin, productrice et animatrice colombo-américaine Sofia Vergara n’a pas hésité à afficher ses couleurs. Elle a récemment fait sensation aux côtés de son amie Shakira lors d’un concert à Los Angeles, dans une tenue arborant fièrement le nom de leur pays natal.

Une apparition remarquée au concert de Shakira

C’est lors d’un concert de Shakira à Los Angeles que Sofia Vergara a fait son apparition. Elle est venue soutenir son amie de longue date, l’interprète de « Hips Don’t Lie », lors d’une soirée chargée d’émotion. Toutes deux nées en Colombie, les deux artistes entretiennent une amitié de longue date et n’hésitent pas à se montrer publiquement ensemble. Pour l’occasion, Sofia Vergara a partagé sur son compte Instagram une photo posée avec Shakira, ainsi qu’une vidéo où elle danse au pied des barrières, en pleine ambiance festive.

Un débardeur jaune aux couleurs de la Colombie

Côté tenue, Sofia Vergara portait un débardeur ajusté dans un jaune vif éclatant, sublimé par de fines bretelles dans un coloris foncé contrastant. Le bord de l’encolure droite reprenait également cette teinte sombre, créant une jolie harmonie. L’élément le plus marquant restait l’inscription « COLOMBIA » imprimée en lettres bien lisibles au centre du débardeur, accompagnée du nom « GAVI 10 » sur le côté gauche – une référence directe au footballeur espagnol d’origine colombienne. Une véritable déclaration d’amour à son pays d’origine.

Pour accompagner ce débardeur, Sofia Vergara a misé sur un classique du dressing : un jean bleu clair, dans une coupe taille moyenne légèrement décontractée. Une approche minimaliste et efficace, qui démontre une nouvelle fois la maîtrise stylistique de Sofia Vergara : une formule simple, mais qui fait toujours mouche.

Une mise en beauté sobre et élégante

Côté beauté, Sofia Vergara est restée fidèle à ses codes habituels. Sa longue chevelure brune signature était coiffée parfaitement lisse, dégageant le visage et soulignant la simplicité de la coupe. Son maquillage misait sur un teint bronzé lumineux, ponctué d’un smoky eye discret aux teintes sombres et d’une bouche mauve élégante. Une mise en beauté qui équilibre la dimension festive de la tenue avec une touche d’élégance.

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Une amitié de longue date entre Sofia Vergara et Shakira

Cette apparition complice rappelle l’amitié qui unit Sofia Vergara et Shakira depuis de nombreuses années. Toutes deux originaires de la côte caraïbe colombienne, devenues icônes internationales chacune dans son domaine – la chanson pour l’une, le cinéma et la télévision pour l’autre -, les deux femmes incarnent une véritable fierté nationale.

Leurs apparitions publiques ensemble, bien que rares, sont d’ailleurs à chaque fois saluées par leurs fans, qui apprécient l’authenticité de leur lien. Cette présence backstage et au cœur du concert témoigne d’une amitié sincère, loin des simples « conventions hollywoodiennes ».

Une publication qui enflamme Instagram

Comme à chaque apparition de Sofia Vergara, la publication a immédiatement déclenché une vague de réactions enthousiastes sur Instagram. Ses abonnés ont salué l’énergie joyeuse de la séquence, la sincérité de son hommage à la Colombie et la complicité visible avec Shakira. Le format choisi – un mélange de photos et de vidéos dans la foule – donne par ailleurs un caractère plus spontané à la publication, qui tranche avec les apparitions très scénarisées dont Sofia Vergara a parfois l’habitude. Une formule qui rapproche l’actrice de sa communauté.

Avec son débardeur jaune aux couleurs de la Colombie, son jean clair et son sourire complice aux côtés de Shakira, Sofia Vergara signe ainsi l’une de ses apparitions les plus chargées en émotion. Au-delà du style, c’est tout un attachement à ses racines que Sofia Vergara met en scène, en rendant hommage à son pays natal lors d’une soirée placée sous le signe de la culture colombienne.