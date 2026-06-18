Shakira fait sensation en body à paillettes durant son concert

La chanteuse et autrice-compositrice-interprète colombienne Shakira a enflammé ses fans à Los Angeles en montant sur scène dans un body rose irisé éclatant, lors d’une série de concerts triomphalement accueillis.

Une série de photos partagées après ses concerts californiens

C’est au lendemain de deux soirées exceptionnelles à Los Angeles que Shakira a partagé sur son compte Instagram une série de photos en coulisses et sur scène. Visiblement comblée, elle a accompagné sa publication d’un message à la mesure de l’événement : « Los Angeles, quelles deux soirées incroyables !!! Quel public ! Chant et danse du début à la fin !!! ». Une légende empreinte d’enthousiasme, qui reflète l’énergie communicative de ses concerts. La publication a immédiatement déclenché une vague de réactions admiratives, dans laquelle ses fans n’ont pas tari d’éloges sur sa prestation et sur sa beauté.

Un body rose irisé éclatant

L’élément phare de cette apparition est sans conteste sa tenue de scène. Shakira portait un body rose moulant aux reflets irisés, qui captait la lumière à chaque mouvement. La pièce mettait en valeur sa silhouette et le coloris rose vif s’est ‘imposé comme un choix de scène fort, en parfaite cohérence avec l’énergie de ses concerts.

Le détail qui distingue particulièrement ce body est la présence de plusieurs découpes au niveau des côtes. Ces ouvertures, situées de chaque côté de la taille, viennent dynamiser la silhouette. Ce travail de découpes, devenu une signature des tenues de scène contemporaines, illustre parfaitement le langage stylistique des grandes stars de la pop actuelle. Un détail couture qui transforme un body dit classique en pièce de show à part entière.

Des collants résille et des bottines assorties

Pour accompagner ce body irisé, Shakira a choisi une paire de collants résille noirs, qui apportaient une touche « rock ». À ses pieds, elle arborait des bottines hauteur cheville, dans une teinte rose assortie à son body, prolongeant la logique de total look monochrome. Une cohérence stylistique soignée, qui démontre une nouvelle fois la précision de sa direction artistique.

Une guitare rose, prolongement de la tenue

Le détail le plus marquant de cette apparition restait peut-être la présence d’une guitare rose, jouée par Shakira sur scène. L’instrument, parfaitement coordonné à la couleur de son body, devenait un véritable accessoire à part entière, prolongeant le total look jusqu’à l’instrument de musique.

Au-delà de la guitare, Shakira a également démontré son talent à la batterie, prouvant une nouvelle fois sa polyvalence d’artiste. Elle a enchaîné chant, chorégraphies et performances instrumentales, dans une démonstration d’énergie qui confirme son statut de bête de scène. Une performance qui rappelle pourquoi elle est l’une des artistes pop les plus respectées dans l’industrie musicale internationale, près de trente ans après ses premiers succès.

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Un beauty look adapté à la scène

Pour ses deux concerts, Shakira a opté pour une mise en beauté pensée pour la scène. Son maquillage misait sur un regard particulièrement défini, mettant en valeur ses yeux noirs caractéristiques, des joues rosées qui prolongeaient le coloris de la tenue, et un rouge à lèvres rose vif. Côté coiffure, ses longues ondulations brunes étaient laissées détachées, cascadant sur ses épaules dans un esprit volontairement libre. Une mise en beauté à la fois travaillée et adaptée à l’effort scénique, qui résiste aux mouvements de danse sans perdre en éclat.

Avec son body rose irisé, ses collants résille et sa guitare assortie, Shakira signe ainsi l’une de ses apparitions scéniques les plus marquantes de l’année. Une démonstration que les icônes de la pop ne se contentent pas « de durer » : elles élèvent, concert après concert, la barre toujours plus haut.