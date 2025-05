À 42 ans, Anne Hathaway fait sensation avec une jupe moulante qui souligne sa taille

Depuis ses débuts dans « Le Diable s’habille en Prada », Anne Hathaway n’a jamais cessé d’inspirer, sur les écrans comme sur les tapis rouges.

Un look tout en contraste : simplicité et haute couture

L’actrice américaine continue d’imposer un style affirmé, raffiné et toujours juste. Dernière preuve en date : sa tenue remarquée post-Met Gala, partagée ce 7 mai 2025 sur Instagram. Alors que le monde de la mode se remet à peine de l’effervescence du Met Gala, organisé le 5 mai à New York, Anne Hathaway prolonge la magie avec un look photographié en noir et blanc, tout aussi marquant que sa tenue de gala.

Sur la photo, elle pose dans une chemise blanche nouée de manière décontractée et une jupe longue noire moulante, qui épouse sa silhouette avec finesse. Ce choix vestimentaire allie la décontraction d’un haut oversize à la sophistication d’un bas travaillé. Ce style, souvent difficile à équilibrer, prend ici tout son sens. Et pour cause : cette création élégante, comme sa tenue de gala, est signée Carolina Herrera, maison avec laquelle l’actrice collabore régulièrement.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Anne Hathaway (@annehathaway)

Une élégance naturelle qui séduit

L’image, à la fois sobre et intense, a immédiatement suscité l’adhésion. Lunettes noires, cheveux délicatement ondulés, sourire franc : Anne Hathaway y apparaît à l’aise, rayonnante, sans artifice. En quelques heures, sa publication a généré plus de 80 000 likes, preuve que sa manière d’aborder la mode avec goût continue de toucher un large public.

Son allure repose ici sur un équilibre délicat : celui d’une élégance accessible, où chaque personne peut reconnaître une inspiration. L’actrice démontre que l’authenticité, alliée à un sens pointu du style, suffit amplement.

Une artiste en pleine activité

Au-delà de la mode, Anne Hathaway continue d’enchaîner les projets. Elle vient de clore le tournage de « Verity », adaptation du best-seller de Colleen Hoover, dans lequel elle partagera l’affiche avec Dakota Johnson et Josh Hartnett. Le film, attendu en mars 2026, promet une immersion intense dans un thriller psychologique, et suscite déjà une vive attente. En parallèle, l’actrice reste proche de sa communauté sur les réseaux, partageant ses projets, ses inspirations et parfois, comme ici, des instants de style spontanés.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Anne Hathaway (@annehathaway)

À travers ses choix vestimentaires, Anne Hathaway transmet ainsi un message : le style n’a pas d’âge, il n’a pas de règles fixes, et il peut être à la fois sobre, créatif, et profondément personnel. Chacune de ses apparitions – qu’elle soit en robe couture ou en jupe minimaliste – semble rappeler que l’élégance n’est pas une question de silhouette ou de standard, mais d’attitude.