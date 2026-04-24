Anne Hathaway fait sensation avec une robe inspirée de l’anatomie

Fabienne Ba.
@annehathaway / Instagram

Lors d’une récente apparition publique, l’actrice américaine Anne Hathaway a attiré tous les regards avec une tenue spectaculaire mêlant élégance et audace. Sa robe, directement inspirée de dessins anatomiques, a marqué l’un des moments forts de la soirée.

Une création entre science et haute couture

Pour cet événement lié à la présentation de son nouveau film « Mother Mary », Anne Hathaway a choisi une robe issue d’une collection de haute couture explorant les liens entre art et science. La pièce s’inspirait de représentations anatomiques et de travaux scientifiques, notamment ceux du neuroanatomiste Santiago Ramón y Cajal, connus pour leurs dessins détaillant les structures du système nerveux. Cette influence s’est traduite dans les motifs organiques et les découpes précises du vêtement.

La robe se distinguait par une construction complexe : un corsage structuré, des découpes minutieuses et une coupe travaillée qui épouse la silhouette tout en créant un effet presque architectural. Le jeu de transparence et de matière donnait une impression de mouvement, comme si la robe faisait écho à des formes biologiques en expansion.

 

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Une esthétique inspirée du vivant

Cette création s’inscrit dans une démarche artistique où la mode dialogue avec les sciences du vivant. Les formes évoquaient des structures cellulaires, des réseaux nerveux et des systèmes organiques. L’ensemble donnait une esthétique à la fois futuriste et organique, où le corps humain devient une source d’inspiration directe pour le vêtement.

Un moment mode remarqué sur le tapis rouge

La présence d’Anne Hathaway dans cette tenue a immédiatement suscité l’attention des photographes et des observateurs de la mode. Ce choix confirme son goût pour des looks conceptuels, souvent à la frontière entre art, performance et haute couture.

Avec cette robe inspirée de l’anatomie, Anne Hathaway illustre ainsi une nouvelle fois la capacité de la mode à fusionner disciplines scientifiques et expression artistique. Une apparition qui confirme l’attrait croissant pour des créations narratives et conceptuelles sur les tapis rouges.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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