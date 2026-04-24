La chanteuse Angèle fait sensation dans une robe blanche asymétrique en tulle

Lors d’une apparition très remarquée sur le tapis rouge des Flammes 2026, l’auteure-compositrice-interprète belge Angèle a captivé l’attention avec une silhouette immaculée et aérienne. Sa robe blanche en tulle, à la fois structurée et fluide, a immédiatement marqué les esprits.

Une apparition marquante aux Flammes 2026

À l’occasion de la cérémonie des Flammes 2026 (cérémonie qui célèbre et repositionne les cultures populaires), Angèle est apparue sur le photocall dans une tenue qui a rapidement attiré les regards des photographes. Venue remettre un prix, elle a imposé une présence forte grâce à un choix stylistique poétique.

Une robe en tulle au volume sculptural

Elle portait une robe blanche asymétrique en tulle, pensée comme une pièce aérienne jouant sur les contrastes de volumes. Le haut structuré met en valeur sa silhouette, tandis que la jupe alternait entre transparence et superpositions. L’asymétrie de la coupe donnait un mouvement visuel constant, renforcé par les couches de tulle qui donnaient à l’ensemble une impression de légèreté presque flottante.

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Une silhouette entre délicatesse et théâtralité

Ce jeu de volumes donnait à sa tenue une dimension presque scénique. Les matières légères s’accumulaient en cascades, créant un effet de relief qui accompagnait chacun des mouvements d’Angèle. La robe oscillait ainsi entre douceur et impact visuel. Pour accompagner cette création, la chanteuse a opté pour des escarpins argentés, apportant une touche discrète de contraste à la tenue monochrome.

Une nouvelle démonstration de son sens du style

Avec cette apparition, Angèle confirme une fois de plus son goût pour des tenues fortes, souvent poétiques et conceptuelles. Ses choix mode s’inscrivent dans une esthétique reconnaissable, où la douceur des matières rencontre des constructions plus « audacieuses ».

Dans cette robe blanche asymétrique en tulle, Angèle signe ainsi une apparition élégante et théâtrale aux Flammes 2026. Une silhouette aérienne qui confirme son statut d’icône mode sur la scène musicale actuelle.