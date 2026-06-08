Enceinte, Aubrey Plaza met en valeur son ventre arrondi sur le tapis rouge

L’actrice et productrice américaine Aubrey Plaza vit l’une des périodes les plus intenses de sa vie personnelle. Elle est récemment apparue sur le tapis rouge des Tony Awards à New York, accompagnée de son compagnon Chris Abbott. Et son ventre arrondi, qu’elle a tenu à mettre en valeur, a immédiatement attiré tous les regards.

Une robe colonne

Pour l’occasion, Aubrey Plaza a opté pour une longue robe colonne noire, ornée de fines rayures blanches verticales. Une pièce parfaitement coupée, qui suit la silhouette tout en accompagnant doucement les formes de la grossesse. Elle a complété sa silhouette par une approche volontairement minimaliste : cheveux longs simplement détachés, maquillage discret, aucun bijou marquant. Un styling épuré qui laisse toute la place à la silhouette et au moment lui-même. Sur plusieurs photos, on voit l’actrice poser une main protectrice sur son ventre – un geste tendre, désormais devenu un classique des apparitions de star enceinte.

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Une apparition complice

Aux côtés d’Aubrey Plaza, Chris Abbott a parfaitement coordonné sa silhouette avec celle de sa compagne. L’acteur américain est apparu dans une veste de smoking en velours noir, une chemise blanche, une cravate noire et un pantalon noir. Une élégance sobre et nette, qui colle à l’esprit de la soirée.

Cette apparition revêtait, pour le couple, un sens particulier. Chris Abbott était en effet nommé dans la catégorie du meilleur acteur dans un second rôle, pour son interprétation de Biff Loman dans la reprise de la pièce mythique « Mort d’un commis voyageur » d’Arthur Miller. Une production qui a récolté pas moins de neuf nominations aux Tony Awards 2026.

Une grossesse confirmée en avril dernier

Au début du printemps, le couple avait confirmé attendre leur premier enfant ensemble. Aubrey Plaza s’était exprimée publiquement pour la première fois sur le podcast « SmartLess », avec une franchise désarmante : « Eh bien, il y a un bébé à l’intérieur de moi », avait-elle confié, ajoutant : « J’ai toujours, toujours, toujours voulu savoir ce que ça faisait. Cette aventure semble tellement intéressante ».

Avec cette apparition lumineuse aux Tony Awards 2026, Aubrey Plaza signe ainsi une étape forte de sa vie. Le couple, qui partage de nombreux projets professionnels – du théâtre off-Broadway au film « Black Bear » de 2020 – semble aborder ce nouveau chapitre avec autant de complicité que de discrétion.