À 52 ans, l’actrice Tori Spelling porte une tenue translucide qui fait réagir

Pour une nuit ordinaire à West Hollywood, il fallait un look « extraordinaire ». L’actrice, personnalité médiatique et écrivaine américaine Tori Spelling l’a bien compris en se rendant à la soirée « secrète » de Madonna dans une tenue translucide qui n’a laissé personne indifférent.

Une soirée très select à The Abbey

Dans la nuit du 25 avril 2026, Madonna organisait une soirée privée sur invitation uniquement au Abbey, bar emblématique de West Hollywood, pour célébrer l’anniversaire de son propriétaire Tristan Schukraft et dévoiler les nouveaux titres de son album « Confessions II ».

Parmi les invités figuraient l’actrice et mannequin italo-américaine Julia Fox, l’actrice américaine Tori Spelling, la chanteuse et musicienne britannique Lily Allen, l’auteure-compositrice-interprète américaine Addison Rae, la mannequin et actrice britannique Cara Delevingne ou encore l’auteure-compositrice-interprète américaine d’origine albano-macédonienne Bebe Rexha. Un plateau de célébrités réunies pour une nuit qui se voulait à la fois festive et musicalement exclusive.

Une tenue en dentelle qui retient l’attention

C’est dans ce cadre que Tori Spelling a fait sensation. L’actrice de Beverly Hills 90210 a misé sur un ensemble pantalon-débardeur dans un tissu translucide. La tenue, ornée de paillettes scintillantes bleutées et argentées, captait la lumière à chacun de ses mouvements, renforçant son côté spectaculaire. Pour ajouter une touche de contraste, elle portait une étole en fourrure marron sur les épaules, et a complété l’ensemble d’une chevelure blonde coiffée en ondulations. Une tenue nocturne, photographiée alors qu’elle longeait le trottoir en s’appuyant sur son compagnon.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par The Abbey Weho (@theabbeyweho)

Les fans conquis sur les réseaux sociaux

Les photos publiées sur Instagram ont rapidement circulé, générant un flot de commentaires élogieux et de partages enthousiastes sur les réseaux sociaux. Très vite, les publications ont accumulé des milliers de réactions. « Tori est magnifique », accompagné d’un emoji flamme, résume à lui seul l’accueil réservé par ses fans au look de la soirée, saluant à la fois son élégance et son sens du style. D’autres internautes ont également souligné l’originalité de sa tenue et la confiance qu’elle dégage, contribuant à faire de ces images l’un des moments les plus commentés de la soirée en ligne.

En résumé, Tori Spelling ne cesse d’affirmer des choix mode qui ont du caractère. Sa présence à l’une des soirées les plus privées de ce printemps 2026 confirme qu’elle est une figure incontournable du monde du spectacle américain, bien au-delà de son rôle culte dans « Beverly Hills 90210 ».