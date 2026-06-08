À 50 ans, l’actrice Charlize Theron donne le geste beauté dont elle ne se passe jamais

Lorsqu’on l’interroge sur sa routine skincare, Charlize Theron n’hésite pas une seconde. L’actrice, productrice et mannequin sud-africano-américaine attribue son éclat à un unique geste : la luminothérapie rouge.

La confession beauté qui a fait le tour des réseaux sociaux

Tout est parti d’une interview pour la vidéo « Ask Me Anything ». Interrogée sur le geste skincare dont elle ne pourrait absolument plus se passer, Charlize Theron n’a pas tergiversé. « Oh, je suis obsédée par ces lasers skincare. J’ai les miens sur moi en permanence. J’ai ce modèle, j’ai cet autre, je les ai tous », a-t-elle confié, avant d’ajouter dans un demi-rire : « Je pourrais vivre à l’intérieur d’un laser rouge ou d’une lumière rouge à tout moment – je serais très heureuse ».

Une déclaration spontanée, loin d’être anecdotique. Quelques mois plus tôt déjà, lors d’un podcast américain, Charlize Theron évoquait le sujet en des termes tout aussi enthousiastes : « Je vis dans un masque à lumière rouge en permanence. C’est la seule chose que j’ai faite ces deux dernières années où je me suis dit : ‘wow, je vois vraiment une différence’ ».

La lumière rouge, qu’est-ce que c’est exactement ?

Derrière ce nom se cache une technique de soin appelée luminothérapie rouge, ou plus précisément LED rouge. Le principe est simple : exposer la peau à des longueurs d’onde lumineuses basses, comprises généralement entre 630 et 700 nanomètres. Ces ondes pénètrent les couches superficielles de l’épiderme et, selon les données disponibles, stimulent la production de collagène et l’activité cellulaire en profondeur. Non invasif, indolore, sans temps de récupération : le procédé s’est rapidement imposé comme l’une des alternatives douces aux interventions plus lourdes.

Hollywood en redemande

Charlize Theron n’est pas la seule à avoir intégré la LED rouge à son quotidien. Victoria Beckham, qui a fait de sa peau l’un des marqueurs visibles de sa marque de beauté, l’a publiquement plébiscitée à plusieurs reprises. L’actrice britannique Elizabeth Hurley, elle aussi, a confié y avoir recours quotidiennement.

Toutes trois partagent une approche commune : celle d’un soin progressif, lent, mais ancré dans la régularité plutôt que dans le coup d’éclat. Une philosophie qui s’inscrit dans une tendance plus large de la beauté dite contemporaine – qu’on appelle parfois « skin investment » – où le résultat se construit sur la durée, et non d’une intervention unique.

En affichant haut et fort son recours quotidien à la lumière rouge, Charlize Theron livre ainsi bien plus qu’une astuce skincare. Elle dessine, en filigrane, une certaine philosophie de la beauté à la cinquantaine : faite de patience et d’une certaine confiance en sa propre image.