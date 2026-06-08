En robe cut-out, la mannequin Kaia Gerber signe un look remarqué à Paris

Léa Michel
@kaiagerber / Instagram

Kaia Gerber confirme une fois encore son statut d’icône mode de sa génération. La mannequin et actrice américaine a fait sensation lors d’une soirée parisienne organisée par l’artiste JR et l’entrepreneur Evan Spiegel. Et sa tenue, parfaitement à l’image de la capitale française, n’est pas passée inaperçue.

Un haut sans bretelles à découpes

Sur les clichés qui circulent depuis, Kaia Gerber pose dans une longue robe noire, à la coupe résolument architecturale. Le buste, taillé sans bretelles et en cuir, structure la partie supérieure de la silhouette et donne à l’ensemble une dimension presque sculpturale. Une approche couture qui rappelle les expérimentations des grandes maisons sur le travail du cuir comme matière noble.

C’est, sans doute, les petites découpes frontales qui font tout le sel de la pièce. Réparties stratégiquement sur le devant du buste, elles créent des ouvertures graphiques qui apportent du mouvement à la matière. Une signature stylistique très contemporaine, popularisée ces dernières saisons sur les podiums les plus pointus de la planète mode.

Un bas asymétrique à fente

La pièce s’évase ensuite en un bas trapèze, dont l’asymétrie compose la véritable signature de la robe. Côté gauche, l’ourlet remonte nettement, créant une fente latérale haute qui laisse apparaître toute la jambe de Kaia Gerber à chaque pas. Le contraste fonctionne immédiatement : tout est précisément placé, du buste structuré aux drapés asymétriques du bas. L’œil suit la silhouette de haut en bas sans jamais s’arrêter – exactement l’effet visuel recherché par les apparitions tapis rouge les plus pensées.

 

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Un look sans accessoires

Plutôt que de surcharger la silhouette, Kaia Gerber a fait le choix de renoncer aux accessoires. Pas de bijoux, pas de sac, pas de surcouches : seule la robe parle. Un parti pris minimaliste qui colle parfaitement à l’esprit haute couture de la pièce, et qui laisse toute la lumière au vêtement lui-même. Côté coiffure et beauté, mêmes choix d’épure : un brushing souple et un maquillage discret pour ne pas concurrencer la robe.

Avec cette robe à découpes et fente haute, Kaia Gerber signe ainsi l’une de ses apparitions parisiennes les plus marquantes. Une démonstration que la mode, lorsqu’elle est pensée jusqu’au moindre détail, n’a besoin d’aucun bijou pour briller. Et que la silhouette d’une seule pièce bien choisie peut, parfois, tout dire.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
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