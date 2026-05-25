À 43 ans, Anne Hathaway répond aux rumeurs de chirurgie esthétique

Julia P.
@annehathaway / Instagram

L’actrice américaine Anne Hathaway a décidé de mettre les choses au clair. Dans une interview accordée au magazine ELLE, elle est revenue sur les nombreuses spéculations entourant son apparence, et notamment les rumeurs persistantes de lifting. Habituée à ne jamais commenter ce type de bruits, elle a finalement choisi de s’exprimer.

Une prise de parole pour mettre fin aux spéculations

Interrogée sur les rumeurs concernant son visage, Anne Hathaway a expliqué les raisons de sa décision de prendre la parole. « Nous vivons à une époque où les gens se sentent très sûrs d’eux pour présumer ce qu’ils pensent être un fait, et parfois ce qu’ils croient est exact, parfois non », a-t-elle déclaré. L’actrice a reconnu une certaine ambivalence : « La spéculation est devenue si forte qu’on ressent le besoin de rétablir sa vérité ». Une démarche d’autant plus rare qu’elle privilégie habituellement la discrétion la plus totale.

« Ce ne sont que deux tresses »

Anne Hathaway a notamment réagi avec humour à propos d’un tutoriel capillaire qu’elle avait partagé, mettant en scène une coiffure tressée donnant un effet « plus reposé ». « Au fait, ce sont d’énormes décisions médicales que les gens présument », a-t-elle souligné. « Je voulais montrer que non, je n’ai pas pris une grande décision médicale. Ce sont juste deux tresses ». Fidèle à sa franchise, elle a néanmoins confié, avec lucidité, qu’elle pourrait tout à fait envisager un lifting un jour – une décision qui, le cas échéant, lui appartiendrait pleinement.

Un discours sur l’authenticité

Au fil de l’entretien, Anne Hathaway a également évoqué son rapport à la beauté et à l’estime de soi. Revenant sur ses débuts, elle a confié avoir longtemps été « dure avec elle-même », par peur. Pour elle, la beauté se définit avant tout par l’authenticité : « La beauté peut contenir de la laideur, tant qu’elle contient de la vérité », a-t-elle expliqué, citant les mots d’un réalisateur. Une philosophie qui guide son rapport apaisé à l’image.

En s’exprimant ouvertement, Anne Hathaway rappelle ainsi combien les spéculations sur l’apparence des femmes (publiques ou on) peuvent devenir envahissantes. Une mise au point sincère, qui réaffirme le droit de chacune à disposer de son corps et de son image sans avoir à se justifier.

Julia P.
Julia P.
Je suis Julia, une journaliste passionnée par la découverte et le partage d'histoires captivantes. Avec une plume créative et un regard aiguisé, je m'efforce de donner vie aux sujets les plus divers, des tendances en vogue aux questions de société en passant par les délices culinaires et les secrets de beauté.
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