Kylie Jenner pose dans une voiture à 250 000 dollars avec un look qui divise

La personnalité de la téléréalité, femme d’affaires et influenceuse américaine Kylie Jenner a partagé une séance photo improvisée au volant d’une Ferrari rouge. C’est surtout son choix vestimentaire qui fait réagir ses abonnés.

Une séance photo improvisée partagée sur Instagram

Les meilleures séances photo sont parfois les plus spontanées. Kylie Jenner l’a bien compris en publiant sur son compte Instagram un carrousel d’images partagé avec ses 382 millions d’abonnés. Pour l’occasion, la fondatrice de la marque Khy n’a eu besoin que de trois ingrédients : un appareil photo et une voiture de sport rouge éclatante. Sobrement légendée « C’était une jolie petite journée », la publication a immédiatement généré une vague de réactions, oscillant entre admiration et critiques.

Une Ferrari rouge à 250 000 dollars offerte à sa mère

La vedette de la séance n’est pas seulement Kylie Jenner, mais aussi la voiture qui lui sert de décor : une Ferrari 488 Gran Turismo Berlinetta rouge, estimée à 250 000 dollars (environ 230 000 euros). Ce bolide n’est pas n’importe quel véhicule : il s’agit du cadeau que Kylie avait offert à sa mère, Kris Jenner, pour ses 63 ans, en octobre 2018. À l’époque, cette « voiture de rêve » avait tellement ému la matriarche du clan Kardashian-Jenner qu’elle avait fondu en larmes en la découvrant. Huit ans plus tard, le véhicule devient le décor parfait d’une séance photo placée sous le signe du luxe.

Loin de se limiter à un simple portrait, le carrousel publié par Kylie Jenner se compose de plusieurs clichés savamment mis en scène. On la découvre d’abord de dos, marchant en direction de la Ferrari rouge. D’autres images la montrent installée au volant, posant devant la voiture, ou encore les jambes tendues à l’extérieur par la portière ouverte. Cette variété de poses transforme la séance en véritable mini-éditorial mode, dans lequel le véhicule de luxe joue un rôle central.

Un débardeur noir au décolleté plongeant

Côté tenue, Kylie Jenner a misé sur une pièce à la fois minimaliste et audacieuse. Elle portait un débardeur noir doté d’une large ouverture dans le dos et d’un décolleté en cœur particulièrement plongeant. Cette pièce épurée, jouant sur les découpes et la sobriété de la couleur, met l’accent sur les lignes du vêtement plutôt que sur les fioritures. Un choix dans l’esprit du vestiaire que Kylie Jenner affectionne.

Le pantalon corsaire qui divise

L’élément le plus commenté de cette tenue reste sans conteste le pantalon. Kylie Jenner a en effet associé son débardeur à un pantalon corsaire moulant, qui s’arrête à mi-mollet. Régulièrement au centre des débats mode, la coupe capri partage les avis : adorée par certaines pour son côté rétro et décontracté, elle est jugée peu flatteuse par d’autres.

Des escarpins fins et un beauty look rétro 2016

Pour compléter sa tenue, Kylie Jenner a opté pour des escarpins à petit talon dotés d’une fine bride entre les orteils, dans un esprit minimaliste. C’est aussi son maquillage qui a retenu l’attention : Kylie Jenner a fait le choix d’un beauty look ouvertement nostalgique, évoquant les codes de l’année 2016. Au programme : un teint hâlé et bronzé, de longs cils volumineux et fournis, et un rouge à lèvres dans un ton nude rosé mat. Sa longue chevelure noire, quant à elle, était coiffée en un brushing volumineux et bouclé, parfaitement dans le ton de cette esthétique rétro assumée.

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Un look qui partage les internautes

Si une partie de ses abonnés a salué « l’audace et la cohérence de la séance photo », d’autres se sont concentrés sur le fameux pantalon corsaire, jugé « clivant ». Il est toutefois important de rappeler que chaque personne est libre de s’habiller comme elle le souhaite, et que le fait de partager un look sur les réseaux sociaux ne devrait pas ouvrir la porte à des jugements déplacés ou à des critiques sur les choix vestimentaires des femmes.

Avec cette séance photo au volant d’une Ferrari, Kylie Jenner confirme ainsi une nouvelle fois son statut de figure incontournable des réseaux sociaux. Qu’on adhère ou non à son look, le pari de l’attention, lui, est largement gagné.