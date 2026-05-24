À 69 ans, la journaliste Katie Couric rayonne dans une robe noire spectaculaire

La journaliste, productrice et documentariste américaine Katie Couric a fait une apparition remarquée à New York à l’occasion du gala de printemps 2026 de l’American Ballet Theatre. Elle a affiché une silhouette élégante dans une robe noire sophistiquée aux détails spectaculaires. Accompagnée de son mari John Molner, elle a illuminé le tapis rouge.

Une robe sophistiquée aux détails théâtraux

Organisé au Cipriani 42nd Street à New York, le gala de printemps de l’American Ballet Theatre a réuni de nombreuses personnalités du monde des médias, de la culture et du spectacle. Parmi les invités les plus remarqués de la soirée figurait Katie Couric. Pour cette soirée de gala, elle a choisi une robe en velours noir revisitée avec plusieurs éléments modernes.

Le modèle présentait un décolleté ainsi qu’une imposante jupe effet boule prolongée par une traîne blanche très structurée. Cette association de noir profond et de blanc éclatant donnait une dimension théâtrale à l’ensemble, tout en conservant une certaine élégance classique. Katie Couric a complété sa tenue avec plusieurs bijoux scintillants, dont des bagues, des bracelets et des boucles d’oreilles pendantes. Une paire d’escarpins noirs pointus ainsi qu’un petit sac porté en bandoulière venaient finaliser le look.

Une mise en beauté lumineuse et naturelle

Katie Couric a également misé sur une mise en beauté douce et lumineuse. Ses cheveux blond vénitien étaient coiffés dans un brushing souple avec une raie sur le côté, apportant du mouvement à sa coupe courte. Côté maquillage, elle arborait un teint éclatant accompagné de nuances rosées sur les joues et les lèvres. Un fard légèrement irisé soulignait également son regard. L’ensemble renforçait l’élégance « discrète » (tendance « quiet luxury ») qui caractérise souvent ses apparitions publiques.

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Katie Couric, une figure médiatique influente

Katie Couric est l’une des figures les plus connues du paysage médiatique américain. Ancienne présentatrice des journaux télévisés et animatrice de nombreuses émissions, elle continue d’apparaître régulièrement lors d’événements culturels et caritatifs. Ses apparitions publiques sont souvent saluées pour leur élégance sobre et leur raffinement. Cette nouvelle apparition au gala de l’American Ballet Theatre confirme une nouvelle fois son aisance sur les tapis rouges new-yorkais.

Avec sa robe noire, Katie Couric a ainsi marqué les esprits lors du gala de printemps de l’American Ballet Theatre à New York. Aux côtés de son mari John Molner, elle a offert une apparition remarquée dans l’un des rendez-vous mondains les plus prestigieux de la saison culturelle new-yorkaise.