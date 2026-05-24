Mère et fille, Cindy Crawford et Kaia Gerber coordonnent leur look

Quand Cindy Crawford et Kaia Gerber apparaissent ensemble, difficile de ne pas remarquer leur ressemblance frappante. Lors d’un récent événement organisé autour de la marque Re/Done, le duo mère-fille a une nouvelle fois captivé les photographes avec des looks denim assortis au style résolument californien.

Cindy Crawford et Kaia Gerber affichent une complicité mode remarquée

Lors d’une soirée organisée pour célébrer la collaboration de la mannequin et actrice américaine Kaia Gerber avec la marque Re/Done, le tandem mère-fille a multiplié les apparitions complices devant les photographes. Bras dessus bras dessous, Cindy Crawford et Kaia Gerber ont posé devant un décor naturel et un immense logo de la marque américaine.

L’événement mettait également en avant un court-métrage associé à cette collaboration, dans lequel Kaia Gerber apparaît dans plusieurs silhouettes inspirées de l’esthétique vintage et minimaliste propre à Re/Done. Habituées des tapis rouges et des campagnes de mode, la mannequin américaine Cindy Crawford et sa fille (Kaia Gerber) ont cette fois misé sur une approche plus décontractée, tout en restant parfaitement coordonnées.

Des looks denim assortis dans un esprit très californien

Pour cette apparition, Kaia Gerber a opté pour un pull blanc en maille légèrement raccourci associé à un jean ample effet usé. Elle avait complété sa tenue avec des lunettes de soleil oversize, des créoles discrètes et des sandales métalliques à brides.

À ses côtés, Cindy Crawford portait elle aussi un total look denim, composé d’une chemise en jean claire portée légèrement ouverte et d’un jean taille haute droit. L’ancien top model avait accessoirisé sa silhouette avec plusieurs bracelets et des sandales dans un esprit casual chic. Le résultat : deux silhouettes coordonnées sans être identiques, jouant sur des coupes intemporelles et une palette naturelle fidèle au style californien qui a longtemps défini l’image de Cindy Crawford.

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Une ressemblance qui fascine depuis plusieurs années

Depuis les débuts de Kaia Gerber dans le mannequinat, les comparaisons avec sa mère sont fréquentes. Même chevelure brune, traits similaires et même aisance devant l’objectif : Kaia est souvent présentée comme « l’héritière naturelle du style Crawford ».

Au fil des années, Kaia Gerber s’est toutefois construit une identité mode bien à elle. Égérie de grandes maisons et habituée des Fashion Weeks, elle alterne looks minimalistes, inspirations vintage et silhouettes plus « audacieuses ». Leur apparition coordonnée lors de cet événement a néanmoins rappelé combien leur complicité dépasse le simple lien familial pour devenir un véritable duo mode observé de près par l’industrie.

Kaia Gerber au cœur de la nouvelle campagne Re/Done

L’événement célébrait également le projet créatif de Kaia Gerber avec Re/Done. La marque, connue pour son travail autour du denim vintage revisité, a dévoilé un court film mettant en scène la mannequin dans différents tableaux du quotidien.

Dans les extraits diffusés sur les réseaux sociaux, Kaia Gerber apparaît dans plusieurs looks inspirés des années 1990 et 2000 : mini-short en jean, débardeur blanc, collants noirs transparents ou encore denim oversize porté de manière décontractée. La campagne joue sur une esthétique rétro et cinématographique, fidèle à l’univers de la marque américaine.

Le duo mère-fille continue de séduire le monde de la mode

Cindy Crawford et Kaia Gerber font partie des duos mère-fille les plus médiatisés du monde de la mode. Leurs apparitions communes suscitent régulièrement l’attention, autant pour leur ressemblance physique que pour leur sens du style. Au-delà de l’effet « copie conforme » souvent évoqué sur les réseaux sociaux, leur lien semble aussi marquée par une véritable transmission professionnelle.

Cindy Crawford, figure emblématique des supermodels des années 1990, accompagne depuis plusieurs années la carrière de sa fille dans un univers qu’elle connaît parfaitement. Cette nouvelle apparition coordonnée confirme une fois encore leur influence dans l’industrie fashion, où elles incarnent une vision à la fois intemporelle et accessible du chic

Avec leurs silhouettes denim assorties et leur complicité évidente, Cindy Crawford et Kaia Gerber ont ainsi une nouvelle fois attiré tous les regards. Entre héritage mode et modernité, le duo mère-fille incarne une élégance naturelle qui séduit autant les photographes que les fans de mode. Leur apparition rappelle aussi le retour en force du denim intemporel et des silhouettes inspirées des années 1990, plus tendance que jamais.