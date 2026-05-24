Dua Lipa apparaît dans un look dentelle qui fait sensation

L’auteure-compositrice-interprète Dua Lipa n’a pas fini de surprendre ses fans. Elle a partagé sur Instagram un top en dentelle rouge, un choix mode qui n’est pas passé inaperçu auprès de sa communauté.

Un photo dump Instagram très remarqué

Fidèle à ses habitudes, Dua Lipa a partagé sur son compte Instagram une série de clichés – un « photo dump . Parmi les nombreuses images figurait un cliché particulièrement commenté, dans lequel la chanteuse apparaît vêtue d’un top en dentelle diaphane. Elle a une nouvelle fois proposé un contenu capable d’arrêter net le défilement de ses abonnés. Un talent qu’elle cultive avec constance, transformant chacune de ses sorties mode en petit événement sur les réseaux.

Un top en dentelle rouge et un short en jean

La pièce maîtresse de ce look est un top en dentelle rouge, doté d’un col haut et de manches courtes. Diaphane, ce haut laisse apparaître la brassière dans un ton brun clair que Dua Lipa portait en dessous. Ce jeu de transparence illustre parfaitement le goût de Dua Lipa pour les pièces mode qui mêlent romantisme – grâce à la dentelle – et modernité.

Pour contrebalance, Dua Lipa a misé sur une pièce plus décontractée : un short en jean. Cette association entre la délicatesse de la dentelle et le côté brut du denim crée un contraste de matières particulièrement tendance. Ce mélange des genres – élégance et streetwear – est une signature de Dua Lipa, qui aime bousculer les associations attendues. Le résultat est un ensemble à la fois sophistiqué et résolument actuel, parfaitement dans l’air du temps.

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Des accessoires de luxe soigneusement choisis

Le look ne serait pas complet sans une sélection d’accessoires haut de gamme. Dua Lipa a complété sa tenue avec un grand sac de shopping Chanel dans un ton crème, des lunettes de soleil noires oversize et plusieurs bagues signées Bvlgari. À la taille, une ceinture Western de la marque Chrome Hearts venait cintrer le short, apportant une touche rock à l’ensemble. Cette accumulation de pièces de créateurs, savamment dosée, démontre une nouvelle fois la maîtrise stylistique de Dua Lipa, capable de marier les maisons de luxe avec une aisance déconcertante.

Coiffure et maquillage minimalistes

Côté beauté, Dua Lipa a fait le choix de la sobriété pour laisser sa tenue occuper le devant de la scène. Elle portait ses cheveux détachés, avec une raie au milieu nette et impeccable. Son maquillage, volontairement minimal, misait sur le naturel plutôt que sur l’effet spectaculaire. Avec cette publication, Dua Lipa confirme son statut d’icône mode incontournable de sa génération.

Avec son top en dentelle rouge, son short en jean et ses accessoires, Dua Lipa signe ainsi un look parfaitement maîtrisé. Elle prouve une nouvelle fois qu’elle sait jouer avec les codes de la mode pour créer des images marquantes, tout en restant fidèle à son identité.